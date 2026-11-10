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A Coruña

Carmen Durán resaltou o modelo galego de cribado e vacinación en A Coruña 

A directora xeral afirmou que o obxectivo de seguir avanzando na prevención, detección e anticipación aos problemas de saúde

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/11/2026 21:03
Real Academia de Medicina de Galicia (rúa DuránLoriga, 10). A directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, intervirá na xornada Vacinar para protexer o corazón, a túa saúde e a túa vida.Real Academia de Medicina de Galicia (rÃºa DurÃ¡nLoriga, 10). A directora xeral de SaÃºde PÃºblica da ConsellerÃ­a de Sanidade, Carmen DurÃ¡n, intervirÃ¡ na xornada Vacinar para protexer o corazÃ³n, a tÃºa saÃºde e a tÃºa vida.
A directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, interveu na xornada 'Vacinar para protexer o corazón, a túa saúde e a túa vida' na Real Academia de Medicina de Galicia
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A directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, expuxo a tarde de este martes o modelo de saúde pública de Galicia, referente no conxunto do Estado en materia de cribados ou de vacinación. 

A representante da Consellería de Sanidade interveu na xornada 'Vacinar para protexer o corazón, a túa saúde e a túa vida, que se celebrou na sede da Real Academia de Medicina de Galicia'.

A directora xeral remarcou o obxectivo de seguir avanzando na prevención de enfermidades, na detección precoz e na anticipación aos problemas de saúde para evitar consecuencias máis graves para as persoas.

Así, continuarase a traballar para consolidar o calendario de inmunización ao longo de toda a vida, mantendo a protección da infancia e da a adolescencia, e reforzando a inmunización dos maiores fronte ao herpes zóster e ao pneumococo. Tamén se continuará coas investigacións na vida real, como se está a facer actualmente coa vacina combinada de gripe e covid no estudo Combogal.

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Coberturas de vacinación

Na súa intervención nesta xornada, Carmen Durán deu conta da integración cronolóxica, nos últimos catro anos, de novas vacinas preventivas no calendario galego e incidiu no liderado de Galicia en coberturas de vacinación tanto da gripe como da covid. 

Tamén fixo referencia á importancia de incrementar a vacinación fronte á gripe do persoal sanitario e das embarazadas, que é un dos obxectivos da campaña deste ano.

Para rematar a súa intervención, a directora xeral afondou nos retos futuros en materia de vacinación, incidindo na necesidade de seguir a avanzar para mellorar as coberturas en todas as idades, especialmente en adultos.

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño (c), antes de presentar el presupuesto de Sanidade

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