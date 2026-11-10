Carmen Durán resaltou o modelo galego de cribado e vacinación en A Coruña
A directora xeral afirmou que o obxectivo de seguir avanzando na prevención, detección e anticipación aos problemas de saúde
A directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, expuxo a tarde de este martes o modelo de saúde pública de Galicia, referente no conxunto do Estado en materia de cribados ou de vacinación.
A representante da Consellería de Sanidade interveu na xornada 'Vacinar para protexer o corazón, a túa saúde e a túa vida, que se celebrou na sede da Real Academia de Medicina de Galicia'.
A directora xeral remarcou o obxectivo de seguir avanzando na prevención de enfermidades, na detección precoz e na anticipación aos problemas de saúde para evitar consecuencias máis graves para as persoas.
Así, continuarase a traballar para consolidar o calendario de inmunización ao longo de toda a vida, mantendo a protección da infancia e da a adolescencia, e reforzando a inmunización dos maiores fronte ao herpes zóster e ao pneumococo. Tamén se continuará coas investigacións na vida real, como se está a facer actualmente coa vacina combinada de gripe e covid no estudo Combogal.
Coberturas de vacinación
Na súa intervención nesta xornada, Carmen Durán deu conta da integración cronolóxica, nos últimos catro anos, de novas vacinas preventivas no calendario galego e incidiu no liderado de Galicia en coberturas de vacinación tanto da gripe como da covid.
Tamén fixo referencia á importancia de incrementar a vacinación fronte á gripe do persoal sanitario e das embarazadas, que é un dos obxectivos da campaña deste ano.
Para rematar a súa intervención, a directora xeral afondou nos retos futuros en materia de vacinación, incidindo na necesidade de seguir a avanzar para mellorar as coberturas en todas as idades, especialmente en adultos.