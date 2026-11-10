Así es por dentro el supermercado Dia que coge el testigo del primer Zara del mundo

El nuevo supermercado Dia de Juan Flórez Javier Alborés

Desde que comenzaron las obras para convertir el primer Zara del mundo en un supermercado Dia, la expectación no cesó. Incluso este martes, mientras se llevan a cabo los últimos preparativos de cara a la apertura del jueves, los coruñeses asoman su cabeza a través de la puerta principal para descubrir su interior. Quedan unas horas para que el nuevo supermercado en un bajo histórico de A Coruña acoja a sus primeros clientes, pero El Ideal Gallego ha podido recorrer sus pasillos este martes.

Con 260 metros cuadrados, el local apuesta por ser el nuevo supermercado de proximidad para los vecinos del Ensanche-Juan Flórez. Si Zara contaba con dos entradas, Dia reduce el acceso a la puerta de principal de Juan Flórez, eliminando la de la esquina con la avenida de Arteixo, donde ahora se ubica el almacén y los baños.

Al cruzar el umbral ya se pueden ver los guiños al anterior inquilino: "Mantuvimos las cornisas de Zara y hemos hecho un skyline de A Coruña en la zona de cajas [ubicada en la entrada a la derecha]", explica el director regional de Galicia de Dia, Diego Rey. Además, este supermercado, franquiciado, se guarda sorpresas para el jueves, y es que los escaparates que permanecen cubiertos también rendirán tributo a Zara.

El nuevo supermercado Dia de Juan Flórez Javier Alborés

Durante el recorrido por los pasillos del establecimiento, Rey relata que se ha intentado "dar un enfoque diferente del que tiene una tienda habitual, jugando, por ejemplo, con las luces. Es una tienda más dirigida al concepto boutique". El supermercado cuenta con 3.000 referencias, con un 50% de marca propia Dia. Además, ofrece una de las novedades que la firma está poniendo en marcha en algunos locales: una máquina de perritos calientes por 0,99 céntimos si se pertenece al Club Dia. "Es una zona de paso de empresarios y con tránsito de institutos, por lo que es algo que se reclama mucho", añade Rey.

Este jueves también habrá regalos para los primeros clientes, que podrán acceder a descuentos del 25% en fruta, verdura, pan y bollería. Además, "si se descargan la app, optarán a un 10% y un 15% a mayores", sostiene el director regional, quien destaca la apuesta por proveedores gallegos: "Trabajamos con más de cien y con 200 marcas de origen".

El nuevo supermercado Dia de Juan Flórez Javier Alborés

El horario de apertura será, de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Pero también estará abierto los domingos, en este caso de 10.00 a 21.00 horas. El supermercado, gestionado por una franquicia, contará con catorce trabajadores. Su puesta en marcha coincide, además, con la campaña navideña, y sus pasillos ya lo demuestran: turrones, polvorones, galletas de jengibre, roscones solidarios (con opción sin gluten), cajas metálicas navideñas con galletas en su interior y toda una variedad de productos con la que la marca propia de Dia mezcla estética y calidad.

Dia continúa su expansión por A Coruña. Tanto Rey como la gerente de franquicias, María Jesús García, apuntan a nuevas aperturas: "Hay cabida para más, para seguir expandiéndonos, apostando por el concepto de proximidad". Es el segundo supermercado Dia en Juan Flórez, pero, para muchos nostálgicos, este será el más especial.