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A Coruña

Acusa de homófobo al portero de un pub de ambiente de A Coruña y acaba detenido por maltratar a su novio

Seis policías nacionales acudieron al Backstage ante el revuelo generado

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/11/2026 20:48
El Backstage, en la tarde de ayer
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Una fuerte discusión en la puerta de un pub de la zona La Marina de A Coruña acabó con una persona detenida por malos tratos y quebrantamiento de condena. Sin embargo, el desenlace del suceso poco o nada tenía que ver con lo que se podría esperar en los primeros momentos, cuando fue el propio detenido el que requirió la presencia de las fuerzas de seguridad. Un hombre de 50 años, y que había acusado al portero de homófobo al portero de un pub de ambiente, acabó arrestado al comprobar la Policía Nacional que era un maltratador con orden de alejamiento vigente. Curiosamente, su novio, del que debía mantenerse alejado, era su acompañante de fiesta esa noche. Al tratarse de una zona de ocio nocturno, hasta el lugar de los hechos acudieron seis agentes, incluida la brigada especial UPR (Unidad de Prevención y Reacción).

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Sucedió durante la madrugada y en plena hora punta de acceso al Backstage, el antiguo Marítimo, y uno de los grandes referentes del ocio nocturno inclusivo en A Coruña. Aunque la clientela actualmente es de lo más diversa, para muchos continúa siendo un espacio de libertad. Según testigos presenciales, todo empezó cuando un grupo de amigos, entre los que se encontraban el a la postre detenido y su novio, acusó a otro cliente de haber “tocado el culo” a la hermana de uno de ellos. El más exaltado acusó al portero que no hiciese caso a la ‘denuncia’ y que permitiese al supuesto agresor continuar dentro.

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De hecho, requirió la presencia de la Policía Nacional. Ante el creciente jaleo y la expectación de los viandantes, se solicitó la presencia de la otra parte, que aseguró que había sido completamente al revés y que solamente había pedido calma a una persona que le había “tirado del pelo” a su pareja. Una de las particularidades del Backstage es que no se puede fumar en el callejón de la Estacada, por lo que suele juntarse mucha gente en el exterior, lo que favoreció la sensación de aglomeración.

Paso por Teixeiro

El denunciante, a la postre el denunciado, perdió los papeles con acusaciones de “homófobo” a grito pelado, además de amenazar a cuanto se le ponía por delante. Incluso empleó como intimidatorio el hecho de haber pasado por Teixeiro.

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Los agentes mostraron su sorpresa cuando, al proceder a la identificación del sujeto, este tenía una orden de alejamiento por malos tratos contra su pareja, quien se encontraba con él en ese momento. Por lo tanto, se procedió a la detención y puesta a disposición de la justicia en Vigo, donde había delinquido

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