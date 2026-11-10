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A Coruña

Acepta dos años de prisión por agredir sexualmente en A Coruña a otro hombre que se encontraba "semiinconsciente"

El condenado tendrá que pasar un curso de reeducación sexual

Ep
10/11/2026 13:53
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Patricia G. Fraga
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Un hombre acusado de agredir sexualmente a otro varón que conoció en un establecimiento comercial de A Grela, en A Coruña, y que estaba "semiinconsciente" tras consumir una bebida a la que el procesado le invitó ha aceptado dos años de prisión.

Ha sido en un juicio fijado para este martes en la Audiencia Provincial coruñesa que se ha celebrado a puerta cerrada. Ha ocurrido tras un acuerdo entre el Ministerio Público, acusación particular y defensa al reconocer los hechos el encausado y pactarse una rebaja de la condena. La misma incluye la atenuante de reparación del daño causado por haber consignado el procesado la cantidad de 16.000 euros.

No obstante, las partes personadas en Sala han admitido la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, planteada por el letrado del procesado. Está decisión está condicionada a que no cometa ningún delito en el plazo de tres años y se someta a un curso de reeducación sexual.

Audiencia Provincial de A Coruña

Piden ocho años para un hombre acusado de agredir sexualmente a otro que se encontraba "semiinconsciente" en A Grela

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Según recoge el escrito de acusación fiscal, víctima y presunto agresor se conocieron en el mes de marzo de 2021, cuando el perjudicado trabajaba en un establecimiento comercial del Polígono de A Grela. El procesado "insistía frecuentemente" en que quedasen a tomar algo al salir del trabajo, algo que rechazó en varias ocasiones.

Finalmente, accedió a sus pretensiones y quedó a tomar algo con el acusado, tras lo que fueron a cenar y a un bar de copas. "Al poco tiempo de empezar su consumición, el perjudicado comenzó a encontrarse mal, doliéndole la cabeza, falto de fuerzas y de ánimo, sin que haya podido determinarse la razón por la que se encontraba en tal estado", recoge el escrito, que dice que se encontraba en un estado de "semiinconsciencia" cuando fue conducido por el procesado hasta su casa. Allí, abusó sexualmente de él.

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