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A Coruña

A Xunta urxe autorización para instalar dúas marquesinas en Alfonso Molina

O obxectivo é mellorar as condicións das persoas usuarias desta parada habilitada de xeito provisional

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/11/2026 18:21
venida de Alfonso Molina, con los carriles estrechados por las obras de ampliaciónTráfico y atasco en Alfonso Molina por las obras
Avenida de Alfonso Molina, con los carriles estrechados por las obras de ampliación
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A Xunta urxe ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible autorización para instalar dúas marquesiñas na parada habilitada de xeito provisional na Avenida de Alfonso Molina con motivo da apertura na nova terminal de autobuses na área intermodal de San Cristovo. 

O obxectivo é mellorar as condicións de espera, protección e comodidade das persoas usuarias desta parada de transporte público interurbano. Na solicitude, remitida á Demarcación de Estradas do Estado, apúntase tamén a necesidade de mellorar a sinalización horizontal para unha maior visibilidade, identificación e ordenación do espazo.

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A parada provisional de Alfonso Molina, situada á altura da antiga estación, manterase mentres o Concello da Coruña non remata as obras de acceso á nova parada exterior definitiva, situada na avenida do Ferrocarril para que os autobuses que fan percorridos na área metropolitana non teñan que entrar nas dársenas da estación e poidan gañar tempo. Utilízase nos servizos con entrada ou saída ao Teatro Colón polas avenidas da Pasaxe, Monelos e Alfonso Molina, que canalizan conexións con Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Betanzos, Ferrol, Cerceda e Carral.

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A nova terminal de autobuses comezou o seu funcionamento o pasado martes 3 de novembro, mantendo todas as liñas e servizos, ademais de conservarse os percorridos e paradas actuais compatibles coa nova localización e eliminando as redundantes. Así, a adaptación procura conservar os percorridos coñecidos polas persoas usuarias e concentrar os cambios nos tramos necesarios para chegar á nova estación.

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