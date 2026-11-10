Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Deputación da Coruña conquista Bilbao e San Sebastián con 'A Paisaxe que Sabe', que une gastronomía, territorio e identidade

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/11/2026 16:23
A Paisaxe que Sabe
A Paisaxe que Sabe
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Deputación da Coruña pechou con éxito a súa participación en Euskadi coa iniciativa de promoción gastronómica ‘A Coruña cos 5 sentidos’, unha acción impulsada pola área de Turismo que levou a Bilbao e San Sebastián a excelencia da gastronomía provincial e a calidade dos produtos agroalimentarios e pesqueiros coruñeses. 

As dúas citas, celebradas o luns 9 de novembro en San Mamés (Bilbao) e este martes 10 no restaurante Muka de San Sebastián, reuniron profesionais do sector hostaleiro, cociñeiros, distribuidores e medios de comunicación especializados do País Vasco.

A protagonista da experiencia culinaria foi a chef galega Lucía Freitas, propietaria do restaurante A Tafona, cunha Estrela Michelin e tres Soles Repsol, que deseñou un menú exclusivo como homenaxe á memoria gastronómica galega e á identidade atlántica da provincia. 

A proposta percorreu diferentes sabores da despensa coruñesa a través de elaboracións como a pataca de polvo, o mexillón tigre, a empanada líquida, o congro de A Rosalía ou a combinación de vaca, fabas e ameixas, antes de rematar cunha sobremesa de tarta de Santiago, leite de cabra e figo. 

Freitas reivindicou o papel das mulleres que, xeración tras xeración, sostiveron a cociña tradicional e os sistemas alimentarios, unha filosofía que traslada ao seu proxecto ‘Amas da Terra’.

Durante a súa intervención, Xosé Regueira estableceu un paralelismo entre a filosofía do Athletic Club e a identidade gastronómica da provincia da Coruña, “dúas realidades que comparten unha maneira de entender e defender o propio desde as raíces, a autenticidade e o sentimento de pertenza”. 

O vicepresidente destacou que, a gastronomía coruñesa é tamén “unha expresión da historia, da cultura e da relación do territorio co seu mar e coa súa terra”.

Foto de familia de premiados y autoridades en la primera edición de los Premios da Cociña Galega, reunidos en el Auditorio de Galicia durante la gala celebrada este lunes

A Coruña suma 13 candidaturas aos II Premios da Cociña Galega

Más información

Regueira puxo en valor a importancia de “preservar aquilo que fai único cada lugar, desde os produtos de proximidade ata os saberes transmitidos de xeración en xeración”, e reivindicou o papel das persoas produtoras como protagonistas dunha paisaxe que tamén se expresa a través da cociña. Neste sentido, subliñou que a gastronomía é moito máis que unha oferta culinaria: “é unha maneira de contar quen somos, de mostrar a nosa identidade e de compartir coas persoas que nos visitan a autenticidade do territorio”.

O evento contou tamén coa participación de Sonia Pérez, deputada foral de Turismo e Transportes, quen destacou as similitudes entre A Coruña e Bizkaia na súa maneira de entender e xestionar o turismo, así como a importancia do compoñente humano e das persoas que están detrás de cada proposta gastronómica.

A iniciativa tivo unha excelente acollida entre os profesionais participantes, que puideron descubrir a riqueza dunha despensa que combina a tradición culinaria, a calidade da materia prima, a innovación e a vinculación co territorio. 

A proposta permitiu, ademais, establecer novas conexións co sector gastronómico vasco e reforzar a proxección da provincia como destino de turismo gastronómico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Voluntarios participan en La Gran Recogida en un Gadis

Gadis se une un año más a la campaña La Gran Recogida
Iván Aguiar
Un supermercado Gadis ubicado en A Coruña

Los supermercados Gadis ganan un 125% más y alcanzan los 1.200 millones de euros de facturación
Iván Aguiar
quintana. pasarela de ronda de nelle. renovaciÃ³n

La pasarela de A Falperra ya 'entra en boxes' para su mantenimiento
Jorge Riveiro
La nueva estación de autobuses de A Coruña

La Xunta refuerza la conexión por carretera entre A Coruña y Betanzos con dos nuevos servicios directos
Lucía Tenreiro