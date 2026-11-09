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A Coruña

Una app móvil coruñesa para evitar ir “de tienda en tienda”: publica lo que buscas y recibe ofertas del comercio de tu zona

Distrito Mallos y Zona Comercial Obelisco estrenan LoPróximo, que se extenderá a otros barrios en 2027

Lara Fernández
Lara Fernández
09/11/2026 13:16
Presentación de la app LoPróximo
Inés Rey en la presentación de la app LoPróximo
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El funcionamiento es sencillo. Una persona busca un producto, genera una solicitud y recibe recomendaciones y ofertas a medida de los comerciantes de proximidad. En LoPróximo, la nueva app móvil coruñesa que se estrena con 185 negocios de Distrito Mallos y Zona Comercial Obelisco, la experiencia de compra es más fácil y directa. Es posible enviar imágenes, audios o chatear con los negocios. Todo ello, además, evitando ir de tienda de tienda sin saber si, al llegar, el cliente encontrará lo que busca.

LoPróximo no es una plataforma de venta, pero sí una herramienta que pretende mejorar el consumo y potenciar el comercio local. “Es un proyecto muy ilusionante”, señaló este lunes la alcaldesa, Inés Rey, quien definió esta nueva experiencia como “un punto de encuentro entre compradores y el tejido comercial; de forma personalizada, cada cliente es protagonista y tiene un trato directo y una asistencia completa de los comerciantes”. 

Distrito Mallos cuenta con 111 establecimientos participantes y la Zona Comercial Obelisco, con 74. Los dos Centros Comerciales Abiertos de la ciudad son los primeros en probar esta herramienta que, a partir del primer trimestre de 2027, se extenderá a otras zonas de la ciudad. 

El artífice de la app, Eduardo Rodríguez, aseguró que el objetivo es “llevar al digital la esencia del comercio de siempre”, recuperando el valor “del comercio local en las nuevas generaciones”.

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