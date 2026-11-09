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A Coruña

Un viaje de 65 años para la fábrica de Coca-Cola en A Coruña: de la bendición al botón que puso en marcha las instalaciones

La empresa celebra este martes un acto conmemorativo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/11/2026 20:24
Interior de la fábrica de Coca-Cola en A Coruña
Interior de la fábrica de Coca-Cola en A Coruña
Patricia G. Fraga
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La planta de Coca-Cola cumple 65 años de actividad en A Coruña. Con motivo de esta efeméride, la empresa que administra esta instalación, Coca-Cola Europacicif Partners, ha celebrado un acto conmemorativo.

Llega 65 años después de la puesta de gala oficial de la factoría, que se produjo el 11 de noviembre de 1961. Aquel día, como era costumbre en la época, el arzobispo de Santiago de Compostela, Fernando Quiroga, otorgó su bendición a las instalaciones.

Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola en A Coruña

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También intervino en aquella jornada el presidente del Consejo de Administración de Begano (Bebidas Gaseosas del Noroeste), Juan Ribas, que pulsó, de forma simbólica, el interruptor que puso en marcha la maquinaria de embotellado, quedando así inaugurada la fábrica.

Proceso

Las crónicas de aquella inauguración también hacen mención al proceso de envasado. En concreto, recogen que las botellas vacías eran conducidas "por una cinta metálica a la máquina lavadora", donde se enjuagan y esterilizan "a alta presión", para posteriormente pasar por delante de una pantalla de control.

El proceso de fabricación pasaba, a continuación, por la máquina llenadora para inyectar una cantidad exacta de Coca-Cola en cada botella. Una vez completado este paso, los envases quedaban completamente cerrados. Además, se realizaba un segundo control de calidad, para posteriormente ser colocadas en las cajas.

"El producto Coca-Cola, composición resultante de extracto de frutas, tropicales, azúcar y agua tratada, llega a la máquina llenadora después de haber sido saturada con gas carbónico a baja temperatura", describían las crónicas.

Aquel 11 de noviembre de 1961 se explicó que esta bebida de origen estadounidense ya había llegado a 113 países. "España viene a formar parte de esta lista contando con 12 plantas embotelladoras. Al igual que en otros muchos países, estas plantas están constituidas íntegramente con capital nacional, siendo el personal empleado en las mismas también español", indicaban las crónicas.

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