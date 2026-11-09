Un enorme ‘cráter’ de 52 millones y 800.000 metros cúbicos para dar vida al Nuevo Chuac

A la izquierda, una excavadora en la zona que ocupará el gran cráter, frente a las casas de la derecha, que serán derribadas German Barreiros

La Xunta de Galicia removerá cielo y tierra (esta última literalmente) para construir el Nuevo Chuac. Y es que la nueva fase (la 2.1) de la obra para la ampliación del complejo hospitalario coruñés contempla la excavación de un enorme cráter para asentar el terreno sobre el que se construirán los nuevos edificios asistenciales. Estará ubicado detrás del actual Hospital, y abarcará parte del colindante barrio de Eirís, por lo que será necesario derribar tanto viviendas (ya se han tirado tres casas de una parcela y la antigua escuela infantil Golfiño) como los viales de las calles Curramontes y Castaño de Eirís y los aparcamientos provisionales que se habilitaron en la zona.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, dijo cuando anunció en agosto la licitación del proyecto que la excavación ocupará una superficie de aproximadamente siete veces el estadio de Riazor. El arquitecto Manuel Herrador, por su parte, compara esta obra con el agujero que se cavó en la zona del Papagayo a mediados de los 2000, asegurando que será entre ocho y diez veces más grande.

“Lo normal es medir el tamaño de estas obras en metros cúbicos de movimiento de tierras”, expone. “En el Papagayo bajaron unos 20 o 25 metros, que multiplicados por la superficie de 4.000 metros cuadrados del agujero hacen un volumen de entre 80.000 y 100.000 metros cúbicos de excavación. En esta fase del proyecto del Chuac, se van a excavar 800.000 metros cúbicos sobre una superficie de unos 40.000 metros cuadrados. Y por lo que he visto en las secciones (del pliego de condiciones técnicas del proyecto), en algunos sitios van a bajar unos 35 metros desde la superficie del terreno actual”, explica.

Es, en opinión del experto, una obra nada habitual para espacios urbanos. “Para construir la presa de Belesar (en Lugo, realizada en los años 60) se excavaron 500.000 metros cúbicos de tierra”, compara Herrador: “Desde luego, estos volúmenes de excavación son infrecuentes en obra urbana”.

Echando un ojo al pliego de condiciones técnicas, el arquitecto comenta que el aspecto que ve más problemático de la obra es que, a pesar de que el proyecto cuenta con un estudio geotécnico, en muchos puntos y planos se dice que son estimaciones porque la información sobre el suelo es insuficiente. “Eso quiere decir que habrá problemas que no están previstos en el proyecto; se irán resolviendo durante la obra, pero seguramente con desviaciones en coste y plazo”, vaticina.

El proyecto de obra del Nuevo Chuac

El aspecto técnico

Sobre el apartado técnico, comenta que “hay que excavar mucha roca, pero como los volúmenes son grandes, podrán hacerse voladuras”. “Esto es una ventaja, porque permite avanzar rápido. Cuando hay que excavar roca en espacios pequeños hay que usar equipos como martillos o trépanos, que son más lentos”, dice.

No se atreve el experto a augurar cuánto debería tardar una excavación de tal tamaño (“de plazo... ni idea, la verdad”), aunque la Xunta, en el pliego de condiciones para las posibles empresas, expone que el total de la excavación debe hacerse en un plazo de tres años, entre 2027 y 2029, ambos incluidos.

El proceso, de hecho, se encuentra en un pequeño stand by para escoger quién la llevará a cabo: el plazo para optar a la licitación terminó el 21 de septiembre. El día siguiente, la Xunta anunció que recibió siete ofertas de empresas para ejecutar una obra que el Gobierno gallego pretende conceder antes de que termine el presente año.

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Primeros pasos

La fase 2.1 de la obra contempla, según la Xunta, las demoliciones de 17 viviendas unifamiliares en el entorno de Curramontes, así como las diferentes redes de suministro existentes en el ámbito de actuación. Se ha intervenido ya en dos terrenos, en uno con el derribo de tres viviendas y en el otro, mirando ya a la ría, donde estaba la escuela Golfiño, y donde una excavadora ya trabaja estos días.

Un ingeniero consultado, tras analizar el pliego técnico, explica que “lo que han hecho es separar la obra de las excavaciones y sostenimientos del resto de obras de los edificios”. “La ventaja que tiene eso, como irán haciendo las obras por fases, es que podrán ir construyendo edificios a la vez según se excave. Cuando tienes los edificios hechos es muy difícil hacer otra excavación por tema de vibraciones, molestias y todos los aspectos que implica estar excavando al lado de un edificio que está funcionando”, expresa. Para el experto, eso también puede servir para tener acotados los posibles retrasos. “Si tú te pones a hacer un edificio para el que estás picando roca como un bestia uno o dos años, probablemente cuando lo empieces a construir los precios habrán subido o variado ya. Son problemas que te evitas”, asegura.

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En su opinión, será una operación menos compleja o aparatosa de lo que puede parecer. “Será muy grande, es una superficie de alrededor de 40.000 metros cuadrados según se ve en los planos, pero la mayor complejidad que tiene es que estás al lado del Hospital, y no te puedes poner a tirar petardazos como si no hubiese nada al lado”. Por tanto, las voladuras que hagan tendrán que ser muy controladas. “El otro problema, más que la superficie, que no deja de ser más tiempo de trabajo pero no complejidad, es la altura. En este caso harán algo parecido para el hueco de la Torre Polivalente (que se comenzó a cavar en el verano de 2024), pero mucho más grande”, asegura.

La complejidad, cree, estará en los bordes de la excavación, donde se deberá bajar bastante de manera vertical para llegar a la altura de los sótanos que necesiten los edificios. “Tienen planteados sostenimientos con bulones y pantallas de micropilotes, que permiten bajar en vertical sin que el terreno se caiga ni cuando estás haciendo la obra ni cuando te pones con los edificios”, explica. “Tendrán que hacer una superficie horizontal pero el terreno es como es, orográficamente la zona es una montañita, un outeiro”, expone.

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Plazos

También compara la obra con la del Papagayo: “Es un buen ejemplo, aunque esa obra sí que fue mucho más compleja, porque al final era mucho más concentrada y además tenías edificios al lado. En este caso lo que tienen son viales y el Hospital, pero ahí es donde menos van a bajar de altura. Es parecido pero mucho más grande”, resume. Será una obra sin mucho parangón: “En el ámbito urbano, tienes que irte a ciudades grandes para ver algo de este estilo. Solo se me ocurren ejemplos como estaciones de metro, que son obras que también necesitan de excavación”.

Los plazos estarán muy condicionados por el tipo de material que se encuentren. “Probablemente lo tendrán ya muy testado por la perforación de la Torre Polivalente, con lo que lo que digan en los pliegos se acercará mucho probablemente a los plazos reales. Supongo que empezarán por los tramos por los que quieran levantar ya algunos de los edificios, para ir acompasando trabajos. No creo que estén tres años sin hacer nada más que la excavación”, opina.