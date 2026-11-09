Tres años para tramitar la compensación de una empresa: el Consultivo afea la “excesiva” demora de A Coruña

El río Pastoriza, a su paso por el polígono de A Grela, en una imagen tomada la pasada semana Germán Barreiros

Las empresas españolas tienen que enfrentarse a menudo con la burocracia administrativa y sus largos plazos. A Coruña no es una excepción, tal y como recoge un reciente dictamen emitido por el Consello Consultivo de Galicia, en el que critica la “excesiva dilación” del Ayuntamiento de A Coruña a la hora de tramitar una reclamación de daños presentada por una compañía del polígono de A Grela.

Los hechos se remontan al 13 de octubre de 2023, cuando este negocio sufrió una inundación a causa del desbordamiento de un tramo del río Pastoriza, que discurre canalizado bajo tierra y en un pequeño tramo al aire libre entre Marineda City y la avenida de Salgado Torres.

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Tras sufrir los daños por la entrada de agua en su nave, la empresa afectada presentó el 23 de noviembre de ese mismo año una reclamación ante el Ayuntamiento, al ser este responsable de la red de aguas pluviales. No fue hasta casi tres años después, el 10 de agosto de 2026, cuando el Ejecutivo municipal decidió remitir este expediente al Consello Consultivo de Galicia para continuar con la tramitación administrativa correspondiente.

Tiempo excesivo

El Consultivo alerta del retraso que registra la tramitación de esta reclamación por daños. “Hay que darle la razón a la parte reclamante en relación con la excesiva dilación en la tramitación del procedimiento, especialmente ya que, desde la presentación de la reclamación (23 de noviembre 2023) hasta su remisión para dictamen de este organismo (10 de agosto de 2026), han pasado casi tres años y, en consecuencia, no se respetaron los seis meses que establece el artículo 91.3 de la LPAC —Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas—”, afirma el dictamen.

Este organismo explica que este proceder constituye “un actuar contrario al principio de eficacia que debe presidir la actuación de la Administración pública”, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a los principios de celeridad y agilidad de los procedimientos administrativos.

“Tal actuación administrativa, contraria a los principios de eficacia y celeridad, debe ser corregida para futuras ocasiones”, avisa el Consello Consultivo tras analizar los hechos ocurridos en este caso.

Reconocimiento de culpa

El Ayuntamiento que preside la socialista Inés Rey reconoció su culpa (el mantenimiento de la red de pluviales y agua es de su competencia) pero rebajó la indemnización proponiendo pagar un total de 18.278,50 euros —3.000 directos del Ayuntamiento y 15.278,50 euros aportados por la aseguradora municipal—. El reclamante pidió inicialmente 40.971,50 euros.

El servicio de Infraestructuras municipal, así como un informe pericial, señalan que, el día que se registró la inundación, la red de pluviales, como consecuencia “de la gran cantidad de lluvia”, entró “en carga desbordando parte del agua al interior de la nave”. De este modo, la Administración local reconoció su culpabilidad.

El Consultivo valida excluir 11.500 euros reclamados por mercancía de terceros almacenada en la nave. Eso sí, aclara que el IVA sí se puede indemnizar, pero presentando facturas.