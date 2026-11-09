El socavón del Papagayo o la depuradora, las grandes obras que ya perforaron la urbe hace veinte años

Una imagen del socavón del Papagayo, en 2005 Quintana

A la espera de saber qué aspecto tiene el gran cráter del Nuevo Chuac, los coruñeses pueden recordar ejemplos recientes de grandes obras o agujeros de magnitud. Se trata de socavones como los que se cavaron para la depuradora de Bens o el polígono del Papagayo, que pueden servir para comenzar a dimensionar la mastodóntica tarea de la Xunta de Galicia en As Xubias.

Las obras en el Papagayo, que abarcaron buena parte de la primera década de este siglo desde su aprobación en 2001, dejaron una curiosa estampa en el imaginario colectivo de la ciudad. Desde 2003, la excavación de esta zona, que afectaba a una parcela de más de 4.000 metros cuadrados en la que estaba la propia calle Papagayo, la de Tabares y el convento de las Capuchinas, fue horadando poco a poco un descomunal socavón que muchos vecinos de la zona podían contemplar desde sus ventanas, sin salir de sus casas.

Las obras, de hecho, afectaron a numerosos edificios en la zona. Los vecinos de la calle Panaderas trasladaron quejas por ruidos, pero también presentaron denuncias porque en las paredes de algunas viviendas se formaron grietas o se levantaron los parqués. Incluso el Museo de Bellas Artes se vio afectado.

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En parte, dirigieron sus quejas hacia el área de Urbanismo del Ayuntamiento, que cambió la normativa existente para permitir a la constructora excavar más. Desde Urbanismo se dijo, de hecho, que podían excavar hasta Nueva Zelanda (las antípodas de España).

Pese a las polémicas, la obra (que incluyó la creación de 159 viviendas distribuidas en seis edificios) se terminó a finales de 2007. Fue oficialmente inaugurada en 2008 con el nombre de Bulevar del Papagayo.

Un 'mordisco' al monte

No tuvo un socavón tan profundo, pero en cuanto a puro tamaño podría acercarse al agujero del Chuac la obra para levantar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bens. La obra, a cargo de Ferrovial tras su adjudicación en 2004, removió la mareante cifra de dos millones de metros cúbicos de tierra, dando un ‘mordisco’ a la ladera del monte de Bens.

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Para la obra –que tuvo un presupuesto de 128,5 millones de euros y se inauguró en 2011–, fue necesario hacer una excavación en la ladera, un proceso habitual en la costa gallega, ya que no suelen abundar las superficies planas. En aquel caso, fue una excavación parecida a la que se hará en el Nuevo Chuac. Pese a que el volumen de tierra con el que trabajó fue mucho mayor, la complejidad de aquel proyecto fue menor, ya que no había un hospital funcionando al lado y se pudieron hacer las voladuras sin tantas restricciones.