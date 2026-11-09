Rompen uno de los bolardos situados a los pies de la estatua de María Pita 

Uno de los bolardos situados a los pies de la estatua de María Pita ha aparecido roto la mañana de este lunes, dejando al descubierto un nuevo desperfecto en unos de los espacios más emblemáticos de A Coruña.

El elemento, instalado para delimitar y proteger el entorno de la escultura dedicada a la heroína coruñesa, presenta daños visibles para los vecinos y turistas que pasean cada día por la plaza. Por el momento, se desconoce cómo se produjo la rotura y si fue consecuencia de un impacto accidental o de un acto vandálico.