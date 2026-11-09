Repsol será el gran protagonista de la semana portuaria con la llegada de hasta cinco buques

Cuatro buques mercantes coincidieron este lunes en el Puerto Exterior de Langosteira Patricia G. Fraga

La Autoridad Portuaria de A Coruña encara una nueva semana de actividad que combina las grandes descargas de productos petrolíferos con la llegada de un imponente trasatlántico y un buque cargado con cereales.

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El organismo portuario ha recibido un total de siete solicitudes de atraque para los muelles, de las cuales cinco se corresponden con buques con mercancías que serán embarcadas o descargadas por Repsol.

Martes 10 de noviembre

‘Lucknam’: tiene prevista su llegada al pantalán de Repsol en el Puerto Exterior a las 10:00 horas (hasta el día 12 a las 22.00) para efectuar una descarga de 60.000 toneladas de petróleo crudo.

‘Thiseas’: esta embarcación quedará amarrada en el muelle del Centenario Norte desde las 20.00 horas (hasta el 20 de noviembre) para el desembarque de 69.000 toneladas de cereales y su harina, según recoge el registro portuario.

Miércoles 11 de noviembre

‘Ventura’: animará la actividad del muelle de Trasatlánticos con su llegada a las 06:45 horas (con partida prevista a las 17.00 horas), dinamizando el sector turístico con la visita de cruceristas a la ciudad.

‘Golden Petunia’: entrará de madrugada al pantalán de Repsol en el Puerto Interior a las 00:31 horas (hasta el 13 de noviembre a las 04,00), para el desembarque de 5.000 toneladas de productos petrolíferos.

Viernes 13 de noviembre

‘Permian Lady’: su atraque está programado en las instalaciones de Repsol en los muelles urbanos de A Coruña a las 13.00 horas (hasta el 14 a las 19:00) para la descarga de 1.680 toneladas de gases energéticos del petróleo, según indica el registro portuario.

‘Vento’: operará en el pantalán de Repsol en el Puerto Interior a partir de las 16:00 horas (hasta el 14 a las 22:00) para el embarque de 1.785 toneladas de gases energéticos del petróleo.

Domingo 15 de noviembre

‘Torm Kiara’: protagonizará una de las operaciones de mayor volumen de la semana al recalar en el pantalán de Repsol del recinto portuario de Langosteira a las 07:00 horas (hasta el día 16), con una gran descarga de 90.910 toneladas de petróleo crudo. En este caso, se trata de una mercancía destinada a la refinería de Repsol, el cliente que más tráfico tiene en el puerto coruñés, ya que supone alrededor del 60% del total.