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A Coruña

Repsol será el gran protagonista de la semana portuaria con la llegada de hasta cinco buques

El Puerto de A Coruña ha recibido siete solicitudes de atraque para los muelles

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/11/2026 14:21
Cuatro buques mercantes coincidieron este lunes en el Puerto Exterior de Langosteira
Cuatro buques mercantes coincidieron este lunes en el Puerto Exterior de Langosteira
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La Autoridad Portuaria de A Coruña encara una nueva semana de actividad que combina las grandes descargas de productos petrolíferos con la llegada de un imponente trasatlántico y un buque cargado con cereales.

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El organismo portuario ha recibido un total de siete solicitudes de atraque para los muelles, de las cuales cinco se corresponden con buques con mercancías que serán embarcadas o descargadas por Repsol.

Martes 10 de noviembre

‘Lucknam’: tiene prevista su llegada al pantalán de Repsol en el Puerto Exterior a las 10:00 horas (hasta el día 12 a las 22.00) para efectuar una descarga de 60.000 toneladas de petróleo crudo.

‘Thiseas’: esta embarcación quedará amarrada en el muelle del Centenario Norte desde las 20.00 horas (hasta el 20 de noviembre) para el desembarque de 69.000 toneladas de cereales y su harina, según recoge el registro portuario.

Miércoles 11 de noviembre

‘Ventura’: animará la actividad del muelle de Trasatlánticos con su llegada a las 06:45 horas (con partida prevista a las 17.00 horas), dinamizando el sector turístico con la visita de cruceristas a la ciudad.

‘Golden Petunia’: entrará de madrugada al pantalán de Repsol en el Puerto Interior a las 00:31 horas (hasta el 13 de noviembre a las 04,00), para el desembarque de 5.000 toneladas de productos petrolíferos.

Viernes 13 de noviembre

‘Permian Lady’: su atraque está programado en las instalaciones de Repsol en los muelles urbanos de A Coruña a las 13.00 horas (hasta el 14 a las 19:00) para la descarga de 1.680 toneladas de gases energéticos del petróleo, según indica el registro portuario.

‘Vento’: operará en el pantalán de Repsol en el Puerto Interior a partir de las 16:00 horas (hasta el 14 a las 22:00) para el embarque de 1.785 toneladas de gases energéticos del petróleo.

Domingo 15 de noviembre

‘Torm Kiara’: protagonizará una de las operaciones de mayor volumen de la semana al recalar en el pantalán de Repsol del recinto portuario de Langosteira a las 07:00 horas (hasta el día 16), con una gran descarga de 90.910 toneladas de petróleo crudo. En este caso, se trata de una mercancía destinada a la refinería de Repsol, el cliente que más tráfico tiene en el puerto coruñés, ya que supone alrededor del 60% del total.

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