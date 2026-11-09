Los sindicatos de trabajadores de los buses urbanos de A Coruña convocan una huelga para el lunes 16 de noviembre

La línea 11 del bus urbano, en la avenida de Os Mallos Germán Barreiros

La representación de los trabajadores de la Compañía de Tranvías, concesionaria del bus urbano en A Coruña, ha convocado una jornada de huelga para el próximo lunes, 16 de noviembre. Las secciones sindicales de UGT, CIG y GTT han anunciado el paro "como medida de presión ante la situación actual" y, sobre todo, ante el "enquistamiento" en la negociación con la empresa del nuevo convenio, según ha explicado el presidente del cómite de empresa y miembro de la UGT, Alberto Couselo.

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"Consideramos imprescindible que la empresa escuche y valore las reivindicaciones de la plantilla; la situación actual es insostenible, con récord de viajeros y de beneficios. La plantilla no aguanta más, la carga de trabajo soportada por cada trabajador es muy superior al resto de España, mientras la empresa se llena los bolsillos de billetes, siendo la empresa del sector más rentable de España", señalan desde la UGT. Según inciden desde el sindicato, los trabajadores conviven en los últimos años con una "precarización" evidente. Sobre todo en la contratación, "aumentando la temporalidad de los contratos frente a los indefinidos".

Tal y como apunta Couselo, "la plantilla está agotada de trabajar con material obsoleto en una ciudad cada vez más colapsada y con un número de viajeros que crecen exponencialmente con la aparición de nuevos barrios". También frente a la presión "para cumplir horarios imposibles", así como el estrés que provoca al conductor el "exceso de viajeros o la escasa planificación ante grandes eventos en la ciudad", comenta. De hecho, desde el pasado lunes, 2 de noviembre, desde las secciones sindicales instaron a los trabajadores, hasta que se reinicie la negociación, a que "se hagan única y exclusivamente el turno que les corresponde, sin realizar ninguna hora extra y disfrute de sus descansos". Una medida que, según concretan desde el sindicato, podrá provocar problemas que afecten a la realización del servicio.

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Rechazo a la última propuesta

Ya van más de nueve meses desde que empresa y trabajadores comenzaron a negociar el nuevo convenio. No obstante, todavía no han llegado a un acuerdo. La última propuesta de Tranvías, trasladada el pasado mes de septiembre, si bien fue apoyada por parte de los representantes, finalmente fue rechazada en asamblea. Según explican desde la Compañía de Tranvías, la empresa planteó una oferta que no solo recogía las demandas previas planteadas por la representación de los trabajadores, sino que incorporaba mejoras adicionales a su propuesta anterior, "cuyos términos duplican el IPC previsto para los próximos cuatro años, lo cual supone uno de los convenios más favorables y con mejores condiciones del entorno".

Sin embargo, no lo suficientemente favorable para la mayoría de los trabajadores. Según incide el presidente del comité, la subida salarial que planteó la empresa es solo del 0,75%, por el 3% que demandaban las secciones sindicales. No obstante, "no es solo una cuestión económica". Tal y como señala Couselo, también exigen una reducción de jornada de ocho domingos al año, así como una compensación justa por trabajar tanto fines de semana como festivos.