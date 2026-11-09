Los colegios concertados de A Coruña volverán este martes a la huelga por los "incumplimientos" de la Xunta

Docentes de la enseñanza concertada, en una manifestación Archivo El Ideal Gallego

La enseñanza concertada irá a la huelga este martes por tercera vez en lo que va de curso para exigir a la Xunta que se siente a negociar y cumpla con los compromisos firmados hace años. El nuevo paro, convocado por los sindicatos FSIE, UGT, CCOO, USO, SNEP y CIG, reclama mejoras salariales y una reducción de la carga lectiva en los colegios de toda la comunidad. En A Coruña, esta jornada irá acompañada de una movilización, que arrancará a las 12.00 horas desde la plaza de Pontevedra y que recorrerá Juan Flórez y la calle Caballeros, hasta la Jefatura Territorial de Educación, en Monelos.

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Entre los "incumplimientos" que denuncian están la paga extraordinaria por antigüedad y el complemento de 45 euros que no cobran desde 2010. Los sindicatos insisten en que existe un conflicto laboral y que los profesores de la concertada dan un 50% más de horas lectivas, sin tiempo suficiente para preparar esas clases, las programaciones y responder a las necesidades educativas especiales, que cada vez son más.

Servicios mínimos "dantescos"

Por su parte, la Consellería de Educación publicó este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se determinan los servicios mínimos para la huelga. La normativa establece la presencia de la dirección o de un miembro del equipo directivo que la sustituya, junto con un subalterno por cada centro educativo, así como la cobertura mínimo del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario.

Unos servicios mínimos que Henrique García, responsable de Ensino Privado CIG-Ensino, considera "dantescos". "Non ten sentido que o 11N haxa servizos mínimos de dirección e un subalterno para toda a educación, da igual que sexa pública ou privada e, mañá, esixan un 20% de persoal docente", concreta García.