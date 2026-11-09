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A Coruña

Localizan sin vida a un hombre de 60 años en su vivienda de Eirís

Según fuentes próximas al caso, falleció por causas naturales

Ep
09/11/2026 10:26
La Policía Nacional se acercó al lugar
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Un hombre de 60 años ha sido localizado fallecido en su domicilio, situado en el barrio coruñés de Eirís, durante la tarde de este domingo, 9 de noviembre. Según han confirmado fuentes próximas al caso, el varón falleció por causas naturales.

El hallazgo se produjo después de que se advirtiese la ausencia del hombre, lo que motivó el desplazamiento hasta la vivienda de varios efectivos de emergencia. Entre ellos se encontraban agentes de la Policía Nacional y Bomberos, que accedieron al inmueble y localizaron el cuerpo sin vida.

Fuentes consultadas han precisado que no existen indicios de una muerte violenta y que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

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