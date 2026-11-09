La Valedora admite una queja contra el Ayuntamiento por no adaptar la sección de inspección ambiental 

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño Archivo El Ideal Gallego

La Valedora do Pobo admitió a trámite el 3 de noviembre una queja sobre la falta de adaptación de la sección de inspección ambiental del Ayuntamiento a la Ley 4/2024. La institución requirió al Gobierno local un informe en un plazo máximo de quince días hábiles.

La ley 4/2024 encomienda a las administraciones públicas, en su disposición final cuarta, dictar las disposiciones necesarias para adaptar su normativa específica en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor.

Ese plazo terminó el 10 de noviembre de 2025 y justo ahora se cumple precisamente un año de retraso, según informa la CIG. La queja señala que no consta que el Ayuntamiento haya iniciado la adaptación de la relación de puestos de trabajo a dicha ley, ni que respondiese de forma expresa a las solicitudes presentadas.

La adaptación es, a juicio de quien la firma, urgente por imperativo legal y para garantizar la dignidad del trabajo de la sección: la ley prevé la uniformidad y acreditación del personal, los medios técnicos y de protección, la asistencia jurídica y la formación. La admisión a trámite es un primer paso formal, pero ahora falta el informe del Ayuntamiento, que ha sido requerido tras la queja recibida.