La Asociación de la Prensa recorre los pasos de Alejandro Pérez Lugín por A Coruña

Un momento de una de las visitas guiadas

Descubrir la ciudad a través del legado de Alejando Pérez Lugín ahora es más fácil gracias a la nueva iniciativa de la Asociación de la Prensa de A Coruña (APC) que a situado diversas placas conmemorativas a lo largo de la ciudad. Se trata de un recordatorio de ubicaciones que recuerdan la obra del socio de honor de la entidad coruñesa.

Estos son algunos de los puntos por los que pasan las visitas guiadas organizadas por la APC con motivo del centenario del fallecimiento del periodista, escritor e impulsor del premio periodístico que lleva su nombre.

Las próximas citas programadas serán el 12 y el 27 de noviembre, con salida a las 19 horas desde el Obelisco. Se trata de visitas guiadas gratuitas pero para las que es necesario inscribirse previamente.

La colocación de las placas y las visitas guiadas son parte del programa conmemorativo en el que también se incluye la convocatoria del LXXXVI premio periodístico Pérez Lugín. La fecha límite de participación esta edición será el próximo 30 noviembre.

Premio Pérez Lugín

El tema central de 2026 será sobre ´La vida y la obra de Alejandro Pérez Lugín' en el centenario de su muerte y permitirá presentar obras relacionadas con el autor, sus libros, su vida y su labor como escritor y periodista. El premio está dotado con 3.000 euros apor-tados por el Concello de A Coruña.

Los interesados deben enviar sus escritos en papel por correo certificado y en soporte in-formático (formato Word o PDF/PDF), a la Asociación de la Prensa de A Coruña, en sobre cerrado y a la siguiente dirección C/ Durán Loriga, 10-4. 15003, A Coruña.

Solo se aceptará un escrito por participante y será valorados todos los géneros periodísticos. Los textos deberán ser inéditos, tanto en gallego como en castellano y con una extensión máxima de 5.100 caracteres.

La APC convoca el LXXXVI Premio Alejandro Pérez Lugín sobre la vida y la obra del propio autor Más información

El sobre llevará un seudónimo, un lema y la indicación “Premio Pérez Lugín”. En el in-terior irá el texto, y debe incluir un segundo sobre que por fuera debe llevar el mismo título del escrito y el seudónimo con el que se presenta y dentro llevará los datos del autor (nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto) y un breve currículo.

Los trabajos también podrán ser remitidos la info@periodistascoruna.es. Dicho envío debe realizarse desde un correo electrónico creado con el seudónimo bajo el que se pre-senta el autor y con el mismo léemela en el asunto. El participante no debe identificarse de ninguna manera o el trabajo quedará automáticamente eliminado. El envío del mail no exime de remitir el sobre con el trabajo en papel, con los corresponsales sobres cerrados y los datos dentro que sí identifican el autor.

Con todas estas iniciativas la APC pone en valor la figura de unos de sus socios de honor y contribuye a mantener viva la memoria de un autor cuya trayectoria constituye un vínculo destacable entre el periodismo, la literatura y Galicia.