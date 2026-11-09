Inés Rey exige a la Xunta "el mismo trato" que Vigo sobre la titularidad de la antigua estación de buses

Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio a partir del 3 de noviembre Quintana

Hace una semana la histórica estación de autobuses de la calle Caballeros ofrecía su último servicio tras más de medio siglo acogiendo el transporte metropolitano y de largo recorrido con A Coruña como origen o destino de sus viajes. Si bien por el momento no quedará en desuso, muchos se preguntan cuál será el destino de esta parcela en el futuro. Para determinarlo, es necesario que Ayuntamiento y Xunta se sienten a negociar. La decisión final no será antes de las elecciones a las Cortes del 29N, según recordó la semana pasada el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Mientras las conversaciones avanzan, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exige al Gobierno autonómico "el mismo trato" que en Vigo, donde la Xunta decidió ceder este mismo verano gratuitamente la terminal al Consistorio vigués, quienes aceptaron la propuesta el pasado mes de septiembre.

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En realidad, antes de determinar qué pasará con el edificio, es importante que se acuerde a quién pertenecen los terrenos. En este caso, el Ejecutivo autonómico defiende la titularidad de la infraestructura amparándose en el decreto de transferencia de competencias del 5 de julio de 1996, además de ser la administración gallega la encargada de realizar inversiones y del mantenimiento durante décadas. Desde el Gobierno local, por su parte, inciden en que el suelo siempre ha sido municipal y que, una vez deje de funcionar, su uso debe repercutir en la ciudad: "Teniendo en cuenta que en Vigo se le transfirió directamente al Ayuntamiento, esa esa la primera idea que tenemos. De entrada, exigimos el mismo trato; después, iremos viendo", señaló ayer la alcaldesa

En este sentido, la Xunta descarta que esta disputa se prolongue hasta provocar un deterioro de la infraestructura similar al de Vigo, donde a lo largo de años de discrepancias sobre el uso del inmueble una vez que el tráfico se trasladó a Urzaiz, el edificio sufrió un problemas de salubridad importantes, además de haber sido un punto de asentamientos precarios para las personas sin hogar durante varios meses.

Abierta al público

Por el momento, la antigua estación de buses seguirá abierta al público para atender distintos trámites municipales de Movilidad y Edificación, así como la solicitud de tarjetas Millennium o los permisos de ocupación de dominio público para obras y terrazas. La planta baja, donde se localizan las dársenas, también tendrá uso. Según explicaron, provisionalmente emplearán este espacio las empresas de transporte metropolitano que precisan estacionamiento, usen la estación de abastecimiento o las que cuenten con oficinas administrativas. El acceso a los pasillos, sin embargo, queda restringido a vehículos y personas habilitadas.

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Así, también se mantendrá la parada de taxis y el único comercio que sobrevive desde hace más de un lustro en la antigua terminal de autocares, La Carballesa. El establecimiento regentado por María Campos empieza a vivir algo muy similar a lo que sucedió en la pandemia, cuando tanto su negocio como el de todos los que se ubicaban dentro del edificio tuvieron que cerrar sus puertas. Después del confinamiento, tan solo se mantuvo en pie La Carballesa: “Veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por ahora, mantenemos la esperanza, pero está claro que va a ser diferente”, apunta la dueña del local de la estación de Caballeros.