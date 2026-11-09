Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inés Rey exige a la Xunta "el mismo trato" que Vigo sobre la titularidad de la antigua estación de buses

Desde el Gobierno gallego descartan que la parcela de la calle Caballeros vaya a sufrir el mismo deterioro que en la ciudad olívica

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/11/2026 17:20
Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio a partir del 3 de noviembre
Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio a partir del 3 de noviembre
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace una semana la histórica estación de autobuses de la calle Caballeros ofrecía su último servicio tras más de medio siglo acogiendo el transporte metropolitano y de largo recorrido con A Coruña como origen o destino de sus viajes. Si bien por el momento no quedará en desuso, muchos se preguntan cuál será el destino de esta parcela en el futuro. Para determinarlo, es necesario que Ayuntamiento y Xunta se sienten a negociar. La decisión final no será antes de las elecciones a las Cortes del 29N, según recordó la semana pasada el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.  Mientras las conversaciones avanzan, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exige al Gobierno autonómico "el mismo trato" que en Vigo, donde la Xunta decidió ceder este mismo verano gratuitamente la terminal al Consistorio vigués, quienes aceptaron la propuesta el pasado mes de septiembre.

Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio a partir del 3 de noviembre

La Xunta definirá el uso de la antigua estación de bus de A Coruña "en las próximas semanas"

Más información

En realidad, antes de determinar qué pasará con el edificio, es importante que se acuerde a quién pertenecen los terrenos. En este caso, el Ejecutivo autonómico defiende la titularidad de la infraestructura amparándose en el decreto de transferencia de competencias del 5 de julio de 1996, además de ser la administración gallega la encargada de realizar inversiones y del mantenimiento durante décadas. Desde el Gobierno local, por su parte, inciden en que el suelo siempre ha sido municipal y que, una vez deje de funcionar, su uso debe repercutir en la ciudad: "Teniendo en cuenta que en Vigo se le transfirió directamente al Ayuntamiento, esa esa la primera idea que tenemos. De entrada, exigimos el mismo trato; después, iremos viendo", señaló ayer la alcaldesa

En este sentido, la Xunta descarta que esta disputa se prolongue hasta provocar un deterioro de la infraestructura similar al de Vigo, donde a lo largo de años de discrepancias sobre el uso del inmueble una vez que el tráfico se trasladó a Urzaiz, el edificio sufrió un problemas de salubridad importantes, además de haber sido un punto de asentamientos precarios para las personas sin hogar durante varios meses.

Abierta al público

Por el momento, la antigua estación de buses seguirá abierta al público para atender distintos trámites municipales de Movilidad y Edificación, así como la solicitud de tarjetas Millennium o los permisos de ocupación de dominio público para obras y terrazas. La planta baja, donde se localizan las dársenas, también tendrá uso. Según explicaron, provisionalmente emplearán este espacio las empresas de transporte metropolitano que precisan estacionamiento, usen la estación de abastecimiento o las que cuenten con oficinas administrativas. El acceso a los pasillos, sin embargo, queda restringido a vehículos y personas habilitadas.

Campos y Ron, esta mañana, en su comercio de la antigua estación

El comercio sin vecinos que ahora también se queda sin viajeros: "Mantenemos la esperanza”

Más información

Así, también se mantendrá la parada de taxis y el único comercio que sobrevive desde hace más de un lustro en la antigua terminal de autocares, La Carballesa. El establecimiento regentado por María Campos empieza a vivir algo muy similar a lo que sucedió en la pandemia, cuando tanto su negocio como el de todos los que se ubicaban dentro del edificio tuvieron que cerrar sus puertas. Después del confinamiento, tan solo se mantuvo en pie La Carballesa: “Veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por ahora, mantenemos la esperanza, pero está claro que va a ser diferente”, apunta la dueña del local de la estación de Caballeros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Foto tras la firma del convenio entre Aspace y la Diputación

La Diputación aporta 88.000 euros para los accesos a Aspace
Lucía Tenreiro
Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, este sábado. EFE/ Daniel Gonzalez

Sindicatos de Inquilinas urgen un cambio estructural y "de raíz" del modelo de vivienda
Agencias
El río Pastoriza, a su paso por el polígono de A Grela, en una imagen tomada la pasada semana

Tres años para tramitar la compensación de una empresa: el Consultivo afea la “excesiva” demora de A Coruña
Iván Aguiar
Feijóo, durante la reunión que ha mantenido este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios

Feijóo niega haber ofrecido dinero a Koldo: "En nombre del PP no se ha ofrecido un euro a nadie"
Europa Press