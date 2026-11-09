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A Coruña

Las herramientas del ‘camello’ del siglo XXI: Instagram y un patinete

La Policía detiene periódicamente a pequeños narcotraficantes que se desplazan en VMP y que se comunican con sus clientes a través de las redes sociales, unas prácticas que, por muy corrientes que parezcan, resultan unas medidas de contravigilancia eficaces

Abel Peña
Abel Peña
09/11/2026 04:04
Joven en patinete por una calle del centro de A Coruña
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Patricia G. Fraga
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El pasado miércoles, la Policía Nacional informó de la detención de un traficante de drogas a reducida escala en Os Castros. Los agentes le intervinieron pequeñas cantidades de droga en su casa, de la que tenía un surtido variado: cocaína, hachís, marihuana, sintéticas como éxtasis... El ‘camello’ repartía a domicilio, y lo hacía moviéndose en patinete, que se ha convertido de un tiempo a esta parte en el inseparable compañero de los vendedores de droga al por menor. Otra herramienta de su negocio es la red social Instagram, donde cualquiera puede ponerse en contacto con ellos. Estas son las dos armas con las que burlan a las autoridades.

Agentes veteranos en la lucha contra la droga reconocen que se han encontrado en más de una ocasión con problemas para seguir a un sospechoso que no recibía sus encargos por teléfono o por correo electrónico, sino por esta red social. “Cuando tienes pinchado un teléfono, ves que por ahí no hace sus negocios, porque saben que podemos tenerlo intervenido”, explican. En cambio, es muy difícil para las autoridades acceder al Instagram de un sospechoso. Normalmente cerrada al público, se hace amigo de sus clientes, que le envían mensajes o directamente mantienen videollamadas a salvo de los indiscretos oídos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

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Detenido en Os Castros un camello que repartía droga en patinete

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“Antes nos pasaba con las blackberry”, explica el mismo experto. Este aparato, que causó sensación entre 2005 y 2010,  era prácticamente imposible de intervenir porque el investigador tenía que enviar una solicitud a la empresa matriz, ubicada en Canadá, y esperar tres meses”. Cuando los teléfonos de botones pasaron a mejor vida, las redes sociales las sustituyeron. Aunque Whastapp o Telegram son también muy denostadas por los agentes, parece ser que Instagram es la que ofrece mayores problemas.

En cuanto al patinete, un vehículo cada vez más habitual, es rápido, pequeño, y no se ve afectado por los atascos. Para los investigadores, el principal problema es que resulta muy difícil seguirlo, tanto a pie como en coche, que son los medios con los que cuentan. Si va a pie, el agente tendría que echar a correr detrás del sospechoso, lo que resultaría demasiado llamativo. Y el coche suele quedar atrapado en el denso tráfico coruñés, como pueden evitar hacerlo los patinetes, que a menudo invaden la acera.

Lo habitual, en estos casos, es poner una baliza, un dispositivo de seguimiento, para seguir al vehículo del sospechoso, pero esto es imposible en un patinete. Claro que hay otros medios. El teléfono móvil es uno de ellos, aunque los investigadores insisten en que la baliza es mejor, si es que pueden conseguir que el juez les conceda la autorización. Afortunadamente, los ‘camellos’ son animales de costumbres, porque suelen repetir lugares donde realizan el “pase”, como se conoce en el argot a vender droga.

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Esto es lo que pasó en el caso de Os Castros: el traficante iba a los mismos portales y calles con asiduidad. “Sabes cuándo van a hacer un pase por el lenguaje corporal: la primera vez identificas el lugar, la segunda vez pones una cámara oculta y la tercera, le detienes”, explican. Se trata de mucho trabajo para detener a alguien que solo tiene que aprender a conducir en patinete y abrir un perfil de Instagram para comenzar su negocio, y que probablemente acabe en libertad, pero para los agentes antidroga, es la rutina a la que se han acostumbrado.

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