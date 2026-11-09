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A Coruña

Hace 25 años | Espectacular atraco en una sucursal de Caixa Galicia de la calle Barcelona

En 1926, el dramaturgo Linares Rivas recibía un gran homenaje en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/11/2026 04:53
Numerosos curiosos se acercaron hasta la sucursal cuando se enteraron de que había sido atracada
Numerosos curiosos se acercaron hasta la sucursal cuando se enteraron de que había sido atracada
Archivo El Ideal Gallego
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En 2001, hace 25 años, la calle Barcelona era testigo de un espectacular atraco sucedido en una sucursal de Caixa Galicia. Hace 50 años, en 1976, el Teatro Circo abría una exposición para mostrar la evolución del grupo en los nueve años que lleva en marca. Mientras, hace 75 años, en 1951, un albañil fallecía cuando trabajaba en las obras de las casas baratas de San Roque de Afuera, y hace 100, en 1926, el dramaturgo Linares Rivas recibía un gran homenaje en la ciudad.

Hace 25 años | Espectacular atraco en una sucursal de Caixa Galicia de la calle Barcelona

Dos hombres atracaron la sucursal de Caixa Galicia en la calle Barcelona mientras un tercer miembro de la banda retenía en su casa a los familiares de uno de los empleados. Los delincuentes, que se llevaron un millón de pesetas, encerraron al personal de la oficina y destruyeron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los asaltantes sabían qué empleado era el encargado de abrir la sucursal y en donde vivía. Sobre las dos y media de la tarde se presentaron en su casa y lo mantuvieron retenido, junto a su familia, hasta las cuatro de la tarde, cuando lo llevaron a la oficina. Allí ataron a los empleados y golpearon a uno en la cabeza antes de huir con el dinero. Se fueron a pie, sin prisas, hacia la avenida de Finisterre. Nadie se percató de lo que estaba sucediendo.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Teatro Circo muestra sus nueve años de trabajo en una exposición

Teatro Circo ha resumido su trabajo de nueve años en una exposición que ha quedado abierta en el Aula de Cultura Lume. Han sido nueve años de trabajo progresivo, en que estos esforzados trabajadores de la cultura han pasado de la categoría de grupo teatro aficionado, más o menos bienintencionado, a la categoría teatral independiente. 

Por otra parte, un grupo formado por seis estudiantes -cuatro de Periodismo, uno de Pedagogía y uno de Económicas- andan metidos de lleno en la venta de libros para costearse los estudios en la Universidad, mediante un sistema ideado por algunas editoriales para promover sus ventas. Han llegado a La Coruña desde Pontevedra, donde trabajaron en este sentido y tienen el propósito de proseguir por otras capitales.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Muere un albañil que trabajaba en las casas baratas de San Roque de Afuera

Cuando se encontraba trabajando sobre un andamio, un albañil de 26 años, domiciliado en Castro de Elviña, que estaba empleado en la construcción de las casas baratas de San Roque de Afuera, salió lanzado al suelo desde una altura de dos metros como consecuencia de la explosión de un barreño. Con toda urgencia se le trasladó a una clínica particular en la que le fueron apreciadas las siguientes lesiones de carácter grave: shock traumático, conmoción cerebral y visceral, fractura de la sexta y séptima costillas derechas, heridas por desgarro en antebrazo derecho por su tercio inferior y erosiones y contusiones múltiples. A los pocos momentos falleció. El Juzgado de Guardia se personó en aquel centro y autorizó el traslado del cadáver a su domicilio.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El gran homenaje de la ciudad al dramaturgo Linares Rivas

Cerca de las dos de la tarde congregóse en el Kiosco Alfonso una numerosa y selecta concurrencia para testimoniar en fraternal ágape cuánta y cuán grande es la estimación que siente La Coruña por el ilustre dramaturgo señor Linares Rivas, quien al hacer su entrada en compañía del alcalde y otras distinguidas personas, es saludado con grandes aplausos. 

Imagen del 9 de noviembre de 1926 en la que se puede ver a los invitados al homenaje a Linares Rivas
Imagen del 9 de noviembre de 1926 en la que se puede ver a los invitados al homenaje a Linares Rivas
Archivo El Ideal Gallego

En la crónica de sucesos se juzga el caso de un hombre que acompañó por diferentes establecimientos de bebidas de la ciudad a una mujer y una vez que esta se hallaba en completo estado de embriaguez la acompañó a su domicilio, en el que, alegando que lo hacía para que nadie se las hurtara, se apoderó de una sortija que llevaba en el dedo y de 300 pesetas que guardaba en una media.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 9 de noviembre de 1926
Archivo El Ideal Gallego
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