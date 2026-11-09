Elliott Murphy pasará por A Coruña en su gira por nueve ciudades españolas

Elliot MurphyMurphy está más activo que nunca Patrick Guillemin

El trovador neoyorquino Elliott Murphy, leyenda viva de la narrativa rock, abrirá esta semana en Andalucía una gira nacional con nueve citas que tendrá una fecha en Galicia: el domingo 29 de noviembre en el Garufa Club de A Coruña.

La productora de los conciertos ha informado de que los conciertos en Andalucía inauguran a banda completa un periplo peninsular de nueve ciudades que revalida sus más de cincuenta años de oficio.

Radicado en París desde hace más de tres décadas, el músico e intelectual neoyorquino celebra más de medio siglo de oficio ininterrumpido "sin perder un ápice de esa voracidad compositiva" inaugurada en 1973 con su ya clásico 'Aquashow'.

Avalado por una discografía que supera los treinta y cinco títulos y admirado por ilustres contemporáneos como Bruce Springsteen, Lou Reed o Elvis Costello, Murphy "convierte cada actuación en una lección de elegancia, lirismo urbano y tensión rítmica, siempre secundado por la complicidad instrumental de su inseparable guitarrista Olivier Durand".

Tras el arranque inminente en tierras andaluzas, el periplo continuará a finales de mes con tres fechas acústicas en el norte: el 27 de noviembre en la Sala Tribeca de Oviedo, el 28 de noviembre en Escenario Santander y el 29 de noviembre en el Garufa Club de A Coruña.

El formato eléctrico retomará el control a comienzos de año con un triplete en la sala Galileo Galilei de Madrid los días 22, 23 y 24 de enero de 2027, encarando el cierre el 11 de marzo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, el 13 de marzo en el Kursaal de Donosti y el 14 de marzo en el Kafe Antzokia de Bilbao.