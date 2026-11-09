Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Elliott Murphy pasará por A Coruña en su gira por nueve ciudades españolas

Ep
09/11/2026 13:21
Elliot MurphyMurphy está más activo que nunca
Elliot MurphyMurphy está más activo que nunca
Patrick Guillemin
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El trovador neoyorquino Elliott Murphy, leyenda viva de la narrativa rock, abrirá esta semana en Andalucía una gira nacional con nueve citas que tendrá una fecha en Galicia: el domingo 29 de noviembre en el Garufa Club de A Coruña.

La productora de los conciertos ha informado de que los conciertos en Andalucía inauguran a banda completa un periplo peninsular de nueve ciudades que revalida sus más de cincuenta años de oficio.

Radicado en París desde hace más de tres décadas, el músico e intelectual neoyorquino celebra más de medio siglo de oficio ininterrumpido "sin perder un ápice de esa voracidad compositiva" inaugurada en 1973 con su ya clásico 'Aquashow'.

Avalado por una discografía que supera los treinta y cinco títulos y admirado por ilustres contemporáneos como Bruce Springsteen, Lou Reed o Elvis Costello, Murphy "convierte cada actuación en una lección de elegancia, lirismo urbano y tensión rítmica, siempre secundado por la complicidad instrumental de su inseparable guitarrista Olivier Durand".

Tras el arranque inminente en tierras andaluzas, el periplo continuará a finales de mes con tres fechas acústicas en el norte: el 27 de noviembre en la Sala Tribeca de Oviedo, el 28 de noviembre en Escenario Santander y el 29 de noviembre en el Garufa Club de A Coruña.

El formato eléctrico retomará el control a comienzos de año con un triplete en la sala Galileo Galilei de Madrid los días 22, 23 y 24 de enero de 2027, encarando el cierre el 11 de marzo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, el 13 de marzo en el Kursaal de Donosti y el 14 de marzo en el Kafe Antzokia de Bilbao.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Visita a las obras del nuevo espacio de Xuventude, en Miño

El nuevo espacio de 140 metros para los jóvenes de Miño, cada vez más cerca
Redacción
Elliot MurphyMurphy está más activo que nunca

Elliott Murphy pasará por A Coruña en su gira por nueve ciudades españolas
EP
Presentación de la app LoPróximo

Una app móvil coruñesa para evitar ir “de tienda en tienda”: publica lo que buscas y recibe ofertas del comercio de tu zona
Lara Fernández
La línea 11 del bus urbano vuelve a circular por la avenida de Os Mallos

Los sindicatos de trabajadores de los buses urbanos de A Coruña convocan una huelga para el lunes 16 de noviembre
Dani Sánchez