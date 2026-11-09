José Yélamo Instagram

La presencia de rostros conocidos de la televisión siempre despierta curiosidad, especialmente cuando se dejan ver por A Coruña. Esta vez ha sido José Yélamo, presentador de 'laSexta Xplica', quien ha aprovechado el fin de semana para disfrutar de la ciudad en compañía de su pareja, la coruñesa y también periodista Paula del Fraile.

Una visita gastronómica que coincide con un fin de semana especial en Madrid, donde este lunes es festivo por la celebración de la Virgen de la Almudena, y antes de que Atresplayer estrenase, este domingo por la noche, la serie documental 'Timadores', en la que el Yélamo reconstruye algunas de las estafas más mediáticas recientes de España.

La pareja eligió el restaurante Sr. Limón para disfrutar de una comida de este domingo. El establecimiento, situado en el antiguo local del Charlatán, pertenece al Grupo Peculiar y es una de las propuestas gastronómicas de la ciudad para quienes buscan una carta con protagonisto del producto y elaboraciones a la brasa.

La carta del Sr. Limón apuesta por una combinación de tapas, platos clásicos, pescados, mariscos y carnes, con especial atención a los productos gallegos. Yélamo y su pareja pudieron elegir entre una croquetas melosas de jamón ibérico, unas sardinas marinadas con higos, brioche y requesón o unas albóndigas guisadas con salsa de almendra y patatas fritas o torrezno de Soria frito al momento entre otras muchas opciones de carne y marsisco.

No es la primera vez que José Yélamo se deja ver por tierras gallegas. El periodista ya había protagonizado una estampa muy familiar el pasado verano, cuando fue visto paseando por la playa de Razo, en Carballo, acompañado de sus hijos de cinco y tres años.

Este lunes el periodista publicó en Instagram una imagen de la Torre de Hércules, el monumentos más representativo de la ciudad, lo que hace pensar que todavía continúa disfrutando de su estancia en A Coruña.

Imagen compartida por José Yálemo en su Instagram

Las escapadas a tierras gallegas tienen un componente especial para la pareja, ya que Paula del Fraile es coruñesa y mantiene sus raíces en la ciudad. Una vinculación que convierte A Coruña y sus alrededores en un destino habitual para disfrutar de tiempo en familia.