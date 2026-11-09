El Museo de Bellas Artes de A Coruña expondrá seis obras del pintor ourensano Priego de Oliver

La fachada del museo Belas Artes German Barreiros

El Museo de Bellas Artes de A Coruña incorporará a su colección seis obras del pintor ourensano Manuel Prego de Oliver, según se ha acordado este lunes en el Consello de la Xunta.

En el mismo, se ha dado luz verde al comodato acordado entre la familia del artista y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y en el cual se incluye un total de cuatro pinturas y dos dibujos de la segunda mitad del siglo XX.

Con este acuerdo, los bienes podrán exhibirse en el marco de la programación expositiva del equipamiento cultural durante cinco años prorrogables, haciendo constar la pertenencia a la familia.

Manuel Prego de Oliver ocupa un lugar destacado en la pintura gallega del siglo XX, especialmente por su contribución al paisaje y a la representación "de una Galicia rural, austera y profundamente humanizada".