Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Museo de Bellas Artes de A Coruña expondrá seis obras del pintor ourensano Priego de Oliver

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/11/2026 19:06
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
La fachada del museo Belas Artes
German Barreiros
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Museo de Bellas Artes de A Coruña incorporará a su colección seis obras del pintor ourensano Manuel Prego de Oliver, según se ha acordado este lunes en el Consello de la Xunta.

En el mismo, se ha dado luz verde al comodato acordado entre la familia del artista y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y en el cual se incluye un total de cuatro pinturas y dos dibujos de la segunda mitad del siglo XX.

Con este acuerdo, los bienes podrán exhibirse en el marco de la programación expositiva del equipamiento cultural durante cinco años prorrogables, haciendo constar la pertenencia a la familia.

Manuel Prego de Oliver ocupa un lugar destacado en la pintura gallega del siglo XX, especialmente por su contribución al paisaje y a la representación "de una Galicia rural, austera y profundamente humanizada".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas

El Museo de Bellas Artes de A Coruña expondrá seis obras del pintor ourensano Priego de Oliver
Redacción
Presentación de la iniciativa en Abegondo

Abegondo abre una ventana digital a su patrimonio con el proyecto Camiño Sénior
Redacción
Superyate 'Horizon', atracado en A Coruña

El impresionante yate de lujo 'Horizon' atraca en el puerto de A Coruña
Redacción
Foto tras la firma del convenio entre Aspace y la Diputación

La Diputación aporta 88.000 euros para los accesos a Aspace
Lucía Tenreiro