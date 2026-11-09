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A Coruña

El impresionante yate de lujo 'Horizon' atraca en el puerto de A Coruña

Tiene una eslora aproximada de 61 metros y una manga de 13 metros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/11/2026 18:44
Superyate 'Horizon', atracado en A Coruña
Superyate 'Horizon', atracado en A Coruña
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El puerto de A Coruña ha recibido la visita de una de las embarcaciones de recreo más llamativas de los últimos tiempos. Se trata del superyate 'Horizon', construido en 2026 y que navega bajo bandera de las Islas Marshall, el cual ha atracado en la costa coruñesa procedente de Países Bajos.

Con una eslora aproximada de 61 metros y una manga de 13 metros, esta imponente embarcación de recreo destaca por su diseño vanguardista y su estructura, acaparando la atención de los transeúntes.

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