El impresionante yate de lujo 'Horizon' atraca en el puerto de A Coruña

Superyate 'Horizon', atracado en A Coruña

El puerto de A Coruña ha recibido la visita de una de las embarcaciones de recreo más llamativas de los últimos tiempos. Se trata del superyate 'Horizon', construido en 2026 y que navega bajo bandera de las Islas Marshall, el cual ha atracado en la costa coruñesa procedente de Países Bajos.

Con una eslora aproximada de 61 metros y una manga de 13 metros, esta imponente embarcación de recreo destaca por su diseño vanguardista y su estructura, acaparando la atención de los transeúntes.