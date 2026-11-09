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A Coruña

Ekléctika Ensemble lleva a la Sede de Afundación en A Coruña la música de cámara de Britten, Martinů y Françaix

El concierto será el próximo miércoles, día 18, a las 20.00 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/11/2026 14:24
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Los miembros de la Ekléctika Ensemble 
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Una música alegre, ligera y con guiños de humor, escrita por un compositor que decía hacer música para dar placer al público. Otra que arranca agitada, con dos notas que chocan sin descanso, y termina en un baile rápido y vertiginoso. Y una tercera de aire soleado y despreocupado. Son el 'Dixtuor' de Jean Françaix, la 'Sinfonietta' de Benjamin Britten y el 'Noneto n.º 2' de Bohuslav Martinů, el contraste de luz y sombra que Ekléctika Ensemble llevará al escenario del Auditorio de la Sede de Afundación en A Coruña el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 20.00 horas. Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) que forman el conjunto protagonizan la segunda cita del Ciclo de Música de Cámara que la Obra Social de Abanca y la OSG organizan en la ciudad hasta junio. Todavía quedan algunas entradas en Ataquilla.com.

El ciclo, compuesto por nueve sesiones entre octubre y junio, abrió el pasado 28 de octubre con el Ensemble Barroco y Clásico de la OSG y su programa 'Luces del Madrid ilustrado'.

Ekléctika Ensemble nació por iniciativa de varios músicos de la OSG para tocar obras de cámara pensadas para más intérpretes de lo habitual. El grupo une un quinteto de viento (flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa) y un quinteto de cuerda con contrabajo. Sobre el escenario estarán María José Ortuño Benito (flauta), David Villa Escribano (oboe), Juan Antonio Ferrer (clarinete), Alejandro Salgueiro García (fagot), Nicolás Gómez Naval (trompa), Olatz Ruiz y Adrián Linares (violines), Luigi Mazzucato (viola), Raúl Mirás (violonchelo), Todd Williamson (contrabajo) y José Antonio Trigueros Segarra (percusión).

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El 'Dixtuor' de Jean Françaix y el 'Noneto n.º 2, H. 374', de Bohuslav Martinů aportan la parte más luminosa del programa. Françaix terminó el 'Dixtuor' en 1986 por encargo del Linos Ensemble de Colonia, que lo estrenó al año siguiente. Es una de sus últimas grandes obras y su título, en francés, designa una pieza para diez instrumentos. Martinů escribió su noneto en 1959, el último año de su vida, para celebrar el 35 aniversario del 'Noneto Checo', que lo estrenó ese verano en el Festival de Salzburgo. La sombra llega con la 'Sinfonietta, op. 1', de Benjamin Britten, que el británico compuso en unas tres semanas del verano de 1932, con 18 años y todavía estudiante en el Royal College of Music de Londres. Fue la primera obra que consideró digna de publicar y se la dedicó a su profesor, Frank Bridge.

El Ciclo de Música de Cámara de la OSG y Afundación cerrará 2026 el miércoles 16 de diciembre con el Trío 'Ecos del Atlántico', formado por Iván Marín García (clarinete), Raymond Arteaga Morales (viola) y Alicia González Permuy (piano). Su programa incluye obras de Mozart, Bruch y Schumann junto a piezas de Paquito D'Rivera y Astor Piazzolla.

El concierto de Ekléctika Ensemble forma parte del programa solidario 'Cultura por alimentos', que la Obra Social de Abanca desarrolla en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal). Las personas asistentes podrán depositar alimentos no perecederos en los contenedores instalados en el acceso a la Sede de Afundación en A Coruña. Estos productos se distribuirán después entre familias en riesgo de exclusión de la ciudad y su área de influencia.

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