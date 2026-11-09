La dependencia en O Ventorrillo creció casi un 24% en los últimos quince años

El barrio de O Ventorrillo, durante sus fiestas Patricia G. Fraga

A medida que crece la población de A Coruña, también crece el porcentaje de habitantes que son dependientes. Es decir, los que no están en edad de trabajar, por ser mayores de 65 años o menores de 18. Pero los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística señalan que, en A Coruña, este fenómeno es especialmente importante en el distrito 10, que incluye O Ventorrillo, A Grela y Penamoa, donde el índice de dependencia creció casi un 24% (23,8), pasando del 35% al 59% de su población en los últimos quince años. La media en A Coruña es del 57,8%.

Mientras en el resto de las zonas de la ciudad desde 2010 el número de dependientes ha caído o se ha estabilizado (gracias al efecto de la inmigración que está compuesta por individuos en edad de trabajar), O Ventorrillo es un caso aparte. Eso no quiere decir que este barrio sea el que más personas dependientes alberga, porque esa distinción le corresponde al distrito 3 (Juan Flórez, Palloza, Cuatro Caminos) en el que casi el 70% (69,7 para ser exactos) son dependientes, sean menores o mayores.

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Otras zonas han experimentado un descenso del índice de dependencia en estos quince años. Caso aparte es el distrito 1 (Ciudad Vieja, los Cantones y el Orzán) que pasó del 56,3% al 52,4%. Es un caso único: en 2025, en todos los demás distritos, en menor o mayor medida, el índice de dependencia se encontraba por encima del de 2010. La tendencia solo ha comenzado a estabilizarse en los últimos años.

Si se observa el gráfico traza la misma tendencia: el ascenso de dependientes comenzó a moderarse en 2019, para irse estancado a medida que aumentaba la inmigración extranjera, que compensa los números. Un ejemplo de ello es Monte Alto, donde el índice de dependencia empezó a bajar en 2021, cuando llegó a un índice de dependencia del 59,2% pero ha descendido en los últimos años, levemente, hasta el 5,7% el año pasado.