Hace más de 30 años Sandra Sánchez no podía imaginarse que en pleno 2026 iba a estrenar una película en la prestigiosa Seminci de Valladolid. Hace más de 30 años era una joven estudiante de la Escola de Imaxe e Son de A Coruña y componía alguno de sus primeros trabajos audiovisuales. Uno de ellos es precisamente un documental que permite recrear cómo era el vertedero de Bens antes de que el accidente de 1996 terminase para siempre con él.

'Vén a Bens' es el título del trabajo, realizado por Sandra Sánchez y con Richi Morgade como cámara, X.M. Bouzas encargándose del sonido y Valentín Gómez Bóveda como productor. El documental, disponible en la plataforma YouTube, muestra en catorce minutos cómo era la vida del vertedero, en el que convivían máquinas, gaviotas y vecinos que recogían basura para llevársela a casa.

Empieza con las imágenes nocturnas de lugares como el Paseo Marítimo, con sus reconocibles bancos de piedra, la zona nocturna del Orzán o de San Andrés, para acabar fijándose en los contenedores de basura de los que parte la historia de Bens. A la recogida de los contenedores sigue su traslado al vertedero, donde ya de noche numerosas personas se presentan para recoger entre los desperdicios algo que les pueda ayudar en su vida. "No se ve y hay que venir con linternas", cuentan algunos de los protagonistas de la obra de Sandra Sánchez, que data de 1993, tres años antes del derrumbe.

Imponiéndose al frío y a las numerosas gaviotas, ya de día, se puede ver cómo multitud de personas se ganan la vida recogiendo basura: "Ahora recojo chatarra, antes botellas. Es lo único de lo que vivimos". Con la velocidad como mejor arma, ya que el primero que llega se queda con lo recogido, estos vecinos recogen, además, ropa o comida, mucha para alimentar a sus perros. Deja Sandra Sánchez incluso la imagen de una mujer vestida con un traje de novia, recogido entre la basura tirada por alguien que ya no quería tener esa prenda en su armario.

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Los protagonistas reconocen en el documental que existen accidentes, ya que tienen que estar muy atentos a los movimientos de las palas, pero que su trabajo en el vertedero les permite a veces incluso encontrar tesoros, como dinero o joyas de oro. También, a veces, ocurren descubrimientos mucho más macabros, como los de cadáveres de niños recién nacidos o esqueletos.

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Sandra Sánchez retrata en su documental 'Vén a Bens' una parte de la historia de A Coruña que ya ha desaparecido por completo y que ha permitido generar en esta zona de la ciudad un nuevo pulmón verde donde antes solo había basura.

Más de treinta años después, aunque ambientada en esos mismo años 90, Sandra Sánchez ha estrenado en la Seminci de Valladolid 'A nadadora', una historia situada en la Costa da Morte que cuenta la historia de una joven solitaria que furtiva percebe con su padre, superviviente de la heroína. "Es un proyecto con el que llevo más de diez años. Tenía ganas de contar alguna historia que se desarrollara en los años noventa, una época que me marcó y en la que hubo aquella generación perdida debido a la heroína. Quería contar cómo afectó eso a las generaciones posteriores, la herencia que quedó. Siempre sentí cierta fascinación por la zona de la Costa da Morte y por la gente que vive del mar. Hubo una lectura que hice de un relato de Conrad que se llama ‘El copartícipe secreto’, que, aunque no tiene absolutamente nada que ver con ‘A nadadora’, me sugirió la posibilidad de recrear a esa nadadora que aparece en la película", explicaba la directora a El Ideal Gallego.

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Reconoce también Sandra Sánchez que una de las cosas que más le ayudo en este proyecto fue precisamente su labor como documentalista. Esa tarea en la que dio sus primeros pasos en A Coruña y con el vertedero de Bens como invitado especial.