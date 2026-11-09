Dani Martín volverá a A Coruña con su gira '25 putos años' el 26 de junio de 2027

Concierto de Dani Martín el pasado mayo en el Coliseum GERMÁN BARREIROS

El cantante madrileño Dani Martín ha anunciado este lunes que realizará 14 nuevas fechas, las últimas, de la gira '25 putos años', con la que ya pasó por el Coliseum el pasado mayo con un doble concierto -los días 15 y 16-. Según confirmó con un vídeo en sus redes sociales, el ex de El Canto del Loco volverá a pisar las tablas del recinto coruñés el próximo 26 de junio.

Este 'sprint final' del tour, con el que repasa todos su éxitos de su carrera, tanto con su banda como en solitario, comenzará el 17 de abril en Tenerife, para continuar el 23 de ese mes en Pamplona y el 30 en Avilés. El 1 de mayo estará en San Sebastián, el 15 en Valencia, el 22 en Barcelona y el 29 en Murcia, mientras que el 3 de junio actuará en Sevilla, el 12 en Guadalajara, el 19 en Málaga y el 26 en A Coruña. En el mes de julio tendrán lugar las últimas tres fechas: el 2 en Zaragoza y los días 9 y 10 en Madrid, en el Movistar Arena.

Las entradas para todos los conciertos salen a la venta este martes, día 10, a las 12.00 horas.

"Quería daros las gracias por vuestro cariño, por vuestro respeto y por haberme arropado tanto como lo habéis hecho. Antes de que sucediera todo esto teníamos pensado terminar la gira '25 putos años' como creemos que se merece, que es saliendo por la puerta grande. Ha sido la gira de mi vida, donde más entradas he vendido, donde más lugares hemos llenado", expresó el artista en su vídeo.

Dani Martín: “Amo al Deportivo de La Coruña” Más información