Coruña Insólita | Elviña, el barrio de fronteras confusas que conserva sus ‘fases’

El barrio actual, con la segunda fase a la izquierda de Alfonso Molina y la primera a la derecha Patricia G. Fraga

Si algo le gusta a los coruñeses es presumir de su barrio. De entre las decenas (o cientos, incluso, según el mapa que hizo el gobierno de la Marea en 2016) de zonas de la ciudad, no obstante, pocas resultarán tan confusas, al menos para quien no vive en ellas, que la de Elviña. El barrio, partido a la mitad por la avenida de Alfonso Molina, se divide en dos fases que muchos otros coruñeses no sabrían diferenciar, alejado además geográficamente del lugar que le da nombre.

“Lo que tiene coña es el nombre de Elviña, porque el barrio no está ahí”, bromea el arquitecto –y concejal de Urbanismo– Francisco Díaz Gallego. “El nombre viene de San Vicente de Elviña (pequeño barrio actual, pero antes parroquia del extinto ayuntamiento de Oza, que también da nombre al castro y al campus universitario)”, asegura.

“Cuando a principios de los 60 se plantea, en paralelo al desarrollo industrial de la ciudad, que hay que construir un gran barrio de vivienda pública y protegida, viene el jefe de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo, Manuel Muñoz Monasterio (coautor del diseño original del Santiago Bernabéu), y dibuja en un plano sin pensarlo demasiado dónde iba a estar ese nuevo barrio, que era en San Vicente de Elviña, cerca de la iglesia”, explica. “A los técnicos locales esa idea les pareció una aberración, porque sería un barrio desvinculado de la ciudad, alejado, así que le plantean el ámbito que sí desarrollaron, quedándole ya el nombre al polígono. Movieron el proyecto (a la zona que ocupa ahora) y ya está, acercándolo un poco”, comenta.

El enigma del ‘parque del miedo’ de Elviña Más información

Es por tanto una nomenclatura, la de Elviña, un tanto difusa, presente en numerosas zonas de la periferia urbana. El barrio moderno, el dividido en primera y segunda fase, es el que nace como parte de ese inmenso polígono residencial proyectado poco antes de los 60 por arquitectos como José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún, José María Pagola o Cano Lasso, algunos de los cuales luego redactarían el Plan General de 1967.

En línea precisamente con el plan del 67 (que preveía que la ciudad alcanzase los 600.000 habitantes en el año 2000), el proyecto de Elviña era de dimensiones colosales, dividido en fases (llegaron a proyectarse cuatro) para abarcar mejor los trabajos. En los 60 se comenzó a trabajar ya en la primera fase, en la zona de Nuevos Ministerios. Su lento desarrollo, unido a que la administración se veía apurada porque llegaba mucha migración a la ciudad e iba a parar toda a una ya muy poblada Agra do Orzán, obligó a crear una ‘unidad B’ de la primera fase: el Barrio de las Flores.

Toma aérea del Polígono de Elviña, a medio construir, en 1973 UDC

“Como veían que no daban avanzado con Elviña, el Ministerio decide levantar ya el Barrio de las Flores, el sector B de la primera fase, en torno al 64 o el 65”, explica Díaz. “Durante mucho tiempo fue lo único que hubo. La urbanización de las calles ya se había hecho, pero durante años el Barrio de las Flores estuvo allí aislado, sin nada construido hasta San Pedro de Mezonzo”, expresa. Por eso, teoriza, tiene una identidad propia y parece que no es Elviña, aunque sea un proyecto ‘hermano’ y compartan características como los espacios libres y arbolados o las grandes torres de viviendas.

Las fases, retoma, “se demoraron por motivo económico”: “Es un barrio que, si ves su magnitud en comparación con el resto de la ciudad, es absolutamente inmenso. Había pocas ciudades en España en aquel momento que tuviesen un único desarrollo tan grande en comparación con lo ya construido”. En román paladino: “No había pasta para hacerlo, y además se hizo con esa expectativa de que la ciudad creciese muchísimo, algo que no llegó a pasar”.

Las partes desconocidas

Ese es el motivo de que se cayese parte del proyecto. La primera y la segunda fase, el barrio actual, se terminarían consolidando entre finales de los 70 y principios de los 80. Una insólita tercera fase también tuvo éxito: “Abarcó partes de la ciudad que ya estaban construidas, pero que se tuvieron que demoler para permitir que Alfonso Molina llegase hasta el puerto. Como hubo que expropiar manzanas enteras, una vez que se hace la avenida, lo que se hace es levantar varios edificios a lo largo del vial”.

“Hay dos edificios en la zona de los juzgados (Os Mallos), y también varios que suben la ronda de Nelle, entre San Pedro de Mezonzo y A Falperra. Incluso hay uno muy reciente que hace doble curva en Travesía del Monte, donde el talud”, insiste. La fase se completó entera a excepción de un proyecto para levantar un nuevo centro administrativo en la actual plaza de Madrid, en Os Mallos. “Aunque nadie sabe que es Elviña y geográficamente no tiene nada que ver”.

Elviña se despide de la librería Kiko’s, parte y testigo de la historia del barrio Más información

Menor fortuna tuvo incluso la cuarta fase, ideada por Cano Lasso. Del papel (se proyectó conectar la actual segunda fase con el Puente de A Pasaxe a través de un descomunal ‘barrio-parque’ que habría sustituido los actuales Matogrande, Xuxán o Someso, entre otros barrios) no llegó a trasladarse nada a la realidad.

Respecto al barrio duda incluso el presidente vecinal, Leandro García: “Yo a veces me lío con lo de las fases, entiendo que sea confuso”. Pero despeja la incógnita: “La primera es donde está el edificio de Ministerios de la Xunta, y la segunda la de la avenida Pablo Picasso”. “Yo tengo mis años, y recuerdo que antes no había nada, era campo. Recuerdo las pistas cuando se empezó a formar el polígono en sí, como pasa ahora con Xuxán o como pasó con Matogrande. Me acuerdo que cuando era chaval, cuando tenía doce o trece años, mi padre nos enseñó a mi hermano y a mí a conducir aquí, porque las pistas estaban vacías", rememora.

Mientras que un oriundo de la primera fase, como Alejandro Mosquera, asegura que muchas veces, al decir que es de Elviña, la gente “piensa en la segunda fase”, con lo que acaba diciendo, “para que me entiendan”, que vive “debajo del Barrio de las Flores”. Ayudan, asimismo, referencias geográficas como el campo de fútbol de la Leyma, el Noche y Día (una cafetería mítica de la zona) o el mercado de Elviña. Por su parte, los vecinos de la segunda fase podrían hacer lo mismo con centros educativos como el IES Elviña y CEIP Salgado Torres, con la iglesia de la Milagrosa o con las plazas Isaac Díaz Pardo y Santiago Casares Quiroga.