Así afectará la huelga de maquinistas en la estación de tren de A Coruña

Un pasajero se sube a uno de los autobuses fletados por Renfe, durante el corte ferroviario Patricia G. Fraga

La estación de tren de A Coruña se prepara para vivir una de sus semanas más convulsas. Y es que, además de la actual interrupción del tráfico ferroviario en la terminal con motivo de la última fase de obras en la playa de vías y andenes, desde este martes -y hasta el jueves-, están previstas nuevas jornadas de huelga en el sector. Las terceras en lo que va de año. Al paro convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para los días 10 y 12, adicionalmente, se le suma la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre. En total, tres jornadas de caos e incertidumbre en las que, salir de A Coruña en transporte público será más difícil que nunca.

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Desde que el pasado jueves el Adif decidió interrumpir el tráfico ferroviario en la estación provisional de la avenida del Ferrocarril, muchos han sido los que, ante la modificación de horarios para adaptarlos a la duración del bus o la escasa disponibilidad de billetes, optaron por utilizar otros medios de transporte. Para los que aún apuestan por el tren -en este caso bus-, deberán corroborar que sus servicios se encuentran dentro de los mínimos garantizados por el Ministerio de Transportes. Aunque, tal y como sucedió en anteriores ocasiones, esto tampoco garantizará que dichos convoyes sufran retrasos o incluso cancelaciones. Si el servicio no está afectado, el bus saldrá como hasta ahora desde la avenida del Ferrocarril hasta las estaciones de Santiago o Betanzos, dependiendo del trayecto, y allí los viajeros proseguirán hacia su destino final en tren.

Servicios mínimos

Tanto para los dos días de paro convocados por el sindicato mayoritario de maquinistas como para la huelga general del 11N, Renfe ha decretado una serie de servicios mínimos en los que mantendrá, en ambos casos, el 65% de los trenes de la Media Distancia. Lo mismo sucede en el caso de los Cercanías, con un 75% en hora punta y el 50% durante el resto del día. En el caso de la Alta Velocidad y la Larga Distancia, se establece un 72% en el caso de la huelga del 10 y del 12, y de un 73% para el 11N. En Mercancías, sin embargo, será tan solo de un 20% el martes y el jueves y de un 26% el miércoles.

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Traducido al contexto coruñés, en el trayecto entre A Coruña y Vigo Urzaiz, tan solo se verán afectados dos servicios -uno por sentido- (el de las 09.50 horas desde la urbe herculina y el de las 14.35 horas desde la ciudad olívica). Todavía menor será la incidencia en la línea A Coruña-Ourense, con todos los servicios disponibles. En el caso de los convoyes hacia Guixar, tan solo circularán cinco de los nueve que se ofrecen a diario entre la estación coruñesa y la viguesa; y en el caso de los trenes hacia Ferrol, tan solo se establecerá un servicio mínimo por sentido (el de las 12.40 horas en dirección Ferrol y el de las 14.15 horas en dirección A Coruña).