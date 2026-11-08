Una rotonda para Lendoiro en A Coruña: el clamor popular en dos barrios ya es una petición formal

La rotonda de Lonzas, en el día de ayer, con la Tercera Ronda en la parte superior Patricia G. Fraga

El idilio entre los vecinos de O Birloque y Augusto César Lendoiro no se quedó solamente en un amor de verano. Desde julio de este año, cuando el expresidente del Real Club Deportivo ejerció de pregonero de las fiestas, existía una promesa pendiente, un compromiso pendiente por parte del barrio para poner en valor a una figura que sigue despertando entre nostalgia y admiración para la familia deportivista, la que une a toda una ciudad. La petición de una calle para el dirigente, una idea que se dejó caer aquel 2 de julio, es ya una petición formal con ubicación recomendada.

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A través de un escrito presentado vía registro, tanto la Asociación Vecinal San Cristovo das Viñas como Monte Martelo suscriben la petición de dedicar a Augusto César Lendoiro no una calle como se sugirió en un principio, sino una rotonda. El emplazamiento favorito es la llamada rotonda de Lonzas, y la justificación tiene su punto de coherencia. “La rotonda de Lonzas está debajo de la Tercera Ronda, que es la avenida Real Club Deportivo, por eso nos pareció propicia para un espacio vinculado a la memoria deportivista”, dice Amar Basic, presidente de la agrupación de residentes de Monte Martelo.

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Además, el dirigente justifica así la reivindicación del legado de Lendoiro: “Su trabajo contribuyó a proyectar el nombre de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional y, al mismo tiempo, es una forma de dar nombre a espacios públicos que actualmente carecen de una denominación reconocible en el entorno”.

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La iniciativa surgió el pasado verano, precisamente durante el pregón “que rindió homenaje a una de las figuras más representativas de la historia del Real Club Deportivo de A Coruña”. Entonces, curiosamente, el propio Lendoiro también pidió que Iago Iglesias, el canterano blanquiazul que debutó de la mano de Joaquín Caparrós, fuera nombrado hijo adoptivo de O Birloque. “¿No creéis que este humilde pregonero se ha hecho acreedor a ser considerado vecino adoptivo del Birloque? ¡Pues hágase, coño, hágase!”, exclamó el que fuera dirigente durante la consecución de seis de los siete títulos que lucen en el palmarés del club

La otra asociación que se ha vinculado en esta demanda es la Asociación Vecinal San Cristovo das Viñas. Su nueva presidenta, Anabel Soto, comparte la valoración de Basic y apela al deportivismo del barrio que representa como gran motor. Además, también pide acabar con “una denominación ambigua” en el callejero de San Cristóbal, O Birloque y su entorno. Eso sí, seguro que hay quien pide que la rotonda la pinten de blanco y azul.