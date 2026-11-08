Shinova | “Tenemos una conexión especial con Galicia y encima siempre nos han tratado bien”

Los integrantes de Shinova, en una imagen promocional Juan Pérez-Fajardo

La banda vizcaína Shinova afronta el suspiro final de su gira, cuya penúltima parada será A Coruña, concretamente el Palacio de la Ópera el próximo día 14 (21.00 horas). Mientras van camino de Valencia para dar este fin de semana el antepenúltimo recital del tour, reflexionan sobre cómo ha ido una gira especial para presentar un EP no menos especial como ‘La tormenta perfecta’, un proyecto que se podría tildar de conceptual y que les ha permitido salir a la carretera con un concepto nuevo de directo que, desvelan, no se repetirá.

El guitarrista del grupo Daniel del Valle explica que el directo que traerán “a un espacio tan icónico como el Palacio” es fruto de la evolución y la energía que han ido destilando los shows de estos últimos meses, “en el que combinamos un cuarteto de cuerdas con la formación habitual”. Es un paso más en su evolución artística.

“La gira ha sido bastante diferente, nunca habíamos metido una mini-orquesta, algo motivado por la grabación del EP, que tenía esos arreglos de cuerdas. Es algo diferente que nos ha aportado mucho, porque pasamos de ser cinco a ser nueve, se generan nuevas energías, otros sonidos, hay otro ritmo, pero sin perder esa faceta energética habitual que tenemos”, apunta Del Valle, explicando que, de momento, no tienen en mente que vuelva a pasar en el futuro.

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El EP nació buscando un todo para las canciones que estaban creando. “Empezamos a trabajar con la misma tonalidad, como algo que tiene conexión entre sí... llamémosle conceptual, con el respeto que nos da esa palabra”, apunta el guitarrista. “Así nació esta cosita que luego nos ha dado pie a hacer una gira con arreglos de cuerda con la que estamos muy contentos”, dice.

El proyecto se convirtió en un todo en el que lo audiovisual también cobró protagonismo. “Eso nace de Alain, nuestro bajista, que hace unos audiovisuales maravillosos, y dándole vueltas en los viajes y conciertos, vimos cómo podía ser una pareja que se encuentra, pero luego no, luego termina, pero vuelve a iniciar la historia... un poco como el propio EP, esa representación de vidas paralelas, de decisiones que se toman y cómo unos caminos cierran otros, pero cómo todas las opciones son posibles”.

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Ahora, vuelven con él a Galicia, una tierra que le abrió las puertas hace más de diez años y con la que guardan un vínculo especial. “Yo voy todos los veranos a un pueblecito de Allariz y mis abuelos son de allí y más miembros tienen familia y una conexión especial con Galicia”, comenta Del Valle, que añade: “Nos preparamos siempre con mucho cariño, lo vemos como algo muy especial y encima siempre nos han tratado bien”, añade.

La banda, además, celebra este 2026 su mayoría de edad, su 18 aniversario. “Ya son unos cuantos años de carretera y estudio”, comenta con una sonrisa Del Valle, que asegura que “ha cambiado poco” su relación con la música en estos años, quitando quizá la dimensión: “Antes arrancabas una furgo, con ilusión, esa sigue siendo la misma, pero ahora tenemos que ir en más vehículos”.

El éxito de su anterior disco, ‘El presente’, no les añade presión de cara al futuro. “Vértigo ninguno, seguimos haciendo canciones con más ilusión que nunca”, comenta el guitarrista, señalando que ya trabajan en repertorio nuevo, sin fecha a la vista, y que volverán a los festivales en 2027 tras el impasse de este año.