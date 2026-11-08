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A Coruña

Peppa Pig regresa a los cines de A Coruña para celebrar la Navidad

La sala de Marineda City ofrecerá cuatro pases únicos de la nueva película de la familia

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
08/11/2026 14:37
Una de las imágenes de la película navideña de Peppa Pig
Una de las imágenes de la película navideña de Peppa Pig
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Peppa Pig vuelve a los cines de A Coruña. Tras el éxito de la película en la que la familia daba la bienvenida a la nueva hermanita, Evie, este mes de noviembre se estrena una nueva aventura en la gran pantalla que narra la primera Navidad con la pequeña.

Peppa Pig estrena nueva familia en A Coruña

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Será una experiencia muy exclusiva, ya que se estrenará en muy pocos cines y con muy pocos pases. En el caso de A Coruña será en los cines de Marineda City los fines de semana del 14 y 15 y el 21 y 22 de noviembre. Por ahora solo están a la venta las entradas para las dos primeras citas, que tendrán lugar a las 15.45 horas.

En la película, Peppa Pig y su familia recuerdan algunos de sus momentos navideños más especiales, desde aventuras en la nieve a obras de teatro festivas, pasando por la experiencia de decorar el árbol de Navidad. Se trata de siete episodios clásicos de navidad con cuatro canciones nuevas que componen una película de una hora de duración.

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