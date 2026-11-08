Pepe Varela | “Menos debajo del agua, durante 52 años hice fotos de todo lo que pasaba en Coruña”

Pepe Varela, en la zona de O Parrote Germán Barreiros

Es difícil mantener una conversación larga con Pepe Varela (Sobrado, 1937) porque a cada paso nos interrumpe alguna persona que se acerca a saludarle y a decirle que le hizo fotos a toda su familia. Y, seguramente, sea verdad porque trabajó detrás de la cámara desde que llegó a la ciudad desde Sante, la aldea donde nació y “donde ya va quedando muy poquita gente”, durante más de medio siglo. La mayor parte del tiempo, en Foto Blanco, aunque fue en Foto Lamela en donde aprendió el oficio. A día de hoy, sigue haciendo fotos y este martes inaugura en el Centro Comercial Los Rosales una exposición con imágenes del Camino Portugués.

¿Qué es lo primero que recuerda de A Coruña?

Yo ya había estado aquí con ocho años. Lo que más me impactó fue el mar y los barcos, la zona del Parrote.

¿Cómo es que se traslada a vivir a A Coruña?

Entonces en la aldea no había futuro. Una tía mía, que era peluquera, iba a peinar a las señoras a casa, a gente importante. El de Foto Lamela, que era el hijo de un general, necesitaba a alguien para trabajar y así me surgió la oportunidad de empezar en lo de la fotografía.

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¿Dónde estaba Foto Lamela?

En San Andrés. Empecé de ayudante, a los quince años, pero tuve la suerte de que el fotógrafo era muy meticuloso y me enseñó todo. Al año, ya hacía bodas yo solo.

Y ahí fue donde aprendió el oficio...

Sí, aprendí a hacer todo. Preparábamos el revelador, el fijador... Lo del laboratorio se me daba fenomenal. Ahí estuve ocho años. Después, ya me ficharon los de Foto Blanco.

¿Le ficharon?

Sí, yo tuve la gran suerte de que siempre me llamaron.

¿Cuántos años trabajó haciendo fotos?

En total, estuve 52 años trabajando. Hice fotos de todo lo que pasaba en Coruña... Menos debajo del agua, hice fotos de todo (risas).

“Hice la inauguración del aeropuerto en el año 1963, tengo otra foto de la primera piedra de San Rafael... Son momentos importantes” Pepe Varela

De todas esas, seguro que hay alguna que fue especial...

Hice la inauguración del aeropuerto en 1963, tengo otra foto de la primera piedra de San Rafael... Son momentos importantes. Una de las cosas que recuerdo fue cuando arreglaron el Palacete de Santa Margarita, porque llevaba 20 años en ruinas.

¿Qué tipo de fotos hacía?

Era todoterreno. Teníamos un estudio en el Cantón y hacíamos retratos. Los que más éxitos me dieron fueron los niños.

Hay quien dice que son ‘clientes’ difíciles...

Para mí, no. Además, tienen una época en la que son tan inocentes y tan espontáneos... He hecho fotos de un montón de generaciones: los abuelos, los padres, los hijos...

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Imagino que hacer fotos ahora no tiene nada que ver con lo de entonces...

No, es otra técnica, afortunadamente. Lo primitivo era dificilísimo. Cuando empecé yo, las cámaras no tenían ni fotómetro, ni telémetro... El flash era de magnesio y creo que a muchos les quemaba las manos.

¿Hasta qué año estuvo trabajando?

Hasta los 68. Estuve tres años más de la edad de jubilación, porque no tenían gente y me pagaban un plus. Me saqué una pasta (sonríe).

“Teníamos un estudio en el Cantón y hacíamos retratos. Los que más éxitos me dieron son los niños; tienen una época en la que son inocentes y tan espontáneos...” Pepe Varela

¿Sigue haciendo fotos?

Sí, pero a mi manera. Antes, muchas veces, con el tema comercial, ya ibas condicionado, te exigían esto o lo otro. Ahora hago lo que quiero. Llevo varios años haciendo fotos de naturaleza. Del Camino de Santiago, por ejemplo. Los distintos caminos creo que los hice todos.

Y también sigue haciendo exposiciones...

Hice una con la Diputación de Pontevedra, otra en la parroquia y ahora inauguro una en el Centro Comercial Los Rosales.

Si le pregunto cuál es su barrio, ¿qué me dice?

Cuando llegué, vivía con unos tíos en la Ciudad Vieja. Luego estuve con una tía mía en San Andrés. Viví durante veinticinco años en la zona de Santa Margarita, en la calle Palomar, pero ahora vivo en Los Rosales.

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¿Y qué es lo que le gusta de vivir allí?

Estoy bastante contento porque es un barrio muy tranquilo. Nos conocemos todos... El comercio está bastante bajito, hay poco movimiento. Pero el resto, de maravilla.

¿Por qué ha elegido este lugar para hacer la foto?

Porque es aquí donde aterricé prácticamente en Coruña. Vivía con unos tíos míos en la Ciudad Vieja. Andaba por aquí, iba con un amigo aquí a la playa... tenía libertad para ir donde quisiera.

¿Cómo ve la ciudad a lo largo de estos años?

Hombre, yo veo cambios en muchos aspectos. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan.

Lo primero que le sorprendió de A Coruña, cuando llegó de Sobrado, fue “el mar y los barcos”. Cuando tenía quince años, vivía con sus tíos en la Ciudad Vieja y le encantaba andar a su aire por la plaza de Azcárraga y por O Parrote, donde iba a la playa siempre que podía.

¿Cuáles no le gustan?

Los autobuses. Aquí en el centro, muy bien pero en Los Rosales... Después, hombre, a mí me gusta el progreso. Aunque soy maduro, me gustan los cambios, hay que actualizarse.

¿Guarda todas las fotos que hizo en su vida?

Tengo un archivo bastante interesante.

¿Cuántas puede tener?

Yo soy un poco desordenado... Tengo fotos analógicas, muchísimas, y digitales. No sabría calcularlo... Lo que sí te puedo decir es que, de bodas, aproximadamente tengo calculadas unas 3.000. Y eso solo de bodas.

De todos los personajes a los que fotografió, ¿con quién tenía mejor o peor relación?

Yo me llevaba bien prácticamente con todos. Pero había uno, concretamente, que nos llevábamos a matar, el padre Fuciños. Me tenía atravesado.

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¿Por qué? ¿Se paseaba por el medio en las ceremonias?

No, yo el guion de las bodas lo llevaba a rajatabla, era muy profesional en ese aspecto. Pero este señor me tenía atravesado. Había compañeros míos que regalaban fotos a todo el mundo. Pero yo me debía a la empresa. Iba a trabajar, no a hacer negocios y a lo mejor no le gustaba.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento volvería?

Yo creo que lo último es lo más bonito siempre. Ahora hago muchas fotos con el móvil. Tengo una exposición en la que hay una foto que está hecha con el móvil y nadie la detecta. Me gustaron las cosas en su época, pero creo que lo moderno es mucho mejor.