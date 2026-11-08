Hace 25 años | Huelga contra la LOU y aparición del cadáver de un invidente en la estación de autobuses de A Coruña

Grupos de estudiantes se concentraron en A Coruña ante la Delegación del Gobierno Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, estudiantes y profesores se manifestaban en toda Galicia en contra de la nueva Ley de Ordenación Universitaria (LOU) mientras que en A Coruña aparecía en la estación de autobuses el cadáver de un joven invidente. En 1951, hace 75 años, se valoraba que la ciudad tenía que ser la sede de un museo dedicado a la historia del mundo celta, dado su estatus de capital gallega y también de ser la puerta del país hacia Bretaña y las Américas.

Hace 25 años | Huelga contra la LOU y aparición del cadáver de un invidente en la estación

Galicia fue la comunidad que más respaldó la huelga en contra de la Ley de Ordenación Universitaria, según los datos aportados por los sindicatos convocantes. Más de 20.000 estudiantes y profesores participaron en las movilizaciones celebradas en los siete campus. La mayor manifestación se produjo en Santiago. El rector coruñés, José Luis Meilán, entregó a Manuel Fraga un documento en el que se recoge el acuerdo del claustro por el que se rechaza el proyecto de reforma que promueve el Gobierno.

Por otra parte, un hombre de 36 años apareció muerto en los andenes de la estación de autobuses. Aunque desde la Policía Nacional se apunta a una caída accidental, las causas del fallecimiento serán esclarecidas por la autopsia. El hombre estaba afiliado a la ONCE, ya que apenas veía, y vendía cupones en la puerta de El Corte Inglés desde hacía diez años. Su cuerpo fue encontrado por un joven que pasaba por la avenida de Enrique Salgado Torres y oyó sonar el teléfono del fallecido, cuyo cadáver permanecía en una esquina de la estación..

Portada de El Ideal Gallego del 8 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La petición para que la ciudad acoja el Museo del Mundo Celta

La Coruña, indiscutible capital de Galicia, con el empaque de gran capital que va adquiriendo -gracias a los desvelos municipales- tiene una imperiosa necesidad de poseer centros de orden científico que le presten cierto rango dentro del círculo espiritual. Por una dejación inexplicable se da el caso de ser la única capital de provincia de Galicia que no posee un museo de carácter arqueológico, siendo, ciertamente, la más indicada para ostentarlo, por contar con el mayor núcleo de turismo. Por eso, la magna idea de la formación del Museo del Mundo Celta en nuestra ciudad es digna de acogerla con el mayor entusiasmo, aportarle todas las ayudas y desarrollarla con cariño y actividad.

Por otra parte, estos temporalitos que nos están visitando, además de ese desaguisado de la carabela nos ha permitido comprobar hasta qué punto el servicio de trolebuses lo tiene todo previsto. El tendido del final de la línea, en Puerta Real, se cayó, pero no hubo interrupción porque un camión de la Compañía remolca los coches, les da vuelta y los pone otra vez en suerte.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego