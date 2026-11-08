El Puerto Exterior de A Coruña se sube al tren con las primeras pruebas

Imagen de la llegada del primer tren en pruebas al Puerto Exterior de A Coruña

Tras muchos años de espera, el Puerto Exterior de Langosteira vivió un importante hito durante la jornada de este domingo. A modo de prueba, el primer convoy recorrió el nuevo acceso ferroviario durante varias ocasiones como parte de los pasos previos a la puesta en marcha oficial de esta infraestructura que permitirá mover más mercancías portuarias.

La presencia de un tren de Renfe con trece vagones en la zona del polígono de Pocomaco, en A Coruña, alertó a más de un curioso, ya que estos días el tráfico ferroviario en la estación de San Cristóbal está cerrado. Su destino era otro bien distinto: la dársena exterior.

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Durante todo el día, este convoy recorrió varias veces todo el trazado de la vía, que empieza en Vío y discurre por Pastoriza y Suevos, ya en territorio municipal de Arteixo. Lo hace casi todo el tiempo mediante un túnel. Otro de los pocos sitios en los que pudo ser avistado fue el entorno del campo de fútbol de Suevos, donde la infraestructura discurre al aire libre.

Adif Alta Velocidad explicó que lleva a cabo "las pruebas dinámicas con trenes de cara a la puesta en servicio del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña".

"Coincidiendo con el corte al tráfico ferroviario en el entorno de A Coruña por las obras de remodelación de la estación, Adif AV está comprobando el correcto funcionamiento de sistemas e instalaciones en la nueva infraestructura, de 6,7 km de longitud", señaló.

Las obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior, ejecutadas por Adif AV y promueve la Autoridad Portuaria de A Coruña, suponen una inversión total de 160 millones de euros, financiados al 100% con fondos Next Generation de la Unión Europea.