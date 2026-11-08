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A Coruña

El primer fin de semana de puertas abiertas llenó los museos de familias

Hasta el domingo 14 la entrada es gratis para celebrar la Semana de la Ciencia

Julia Nóvoa
08/11/2026 22:17
Jornada de puertas abiertas de los Museos Científicos
Varias familias juegan en la Domus en la jornada de puertas abiertas
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La celebración de la Semana de la Ciencia provocó una masiva afluencia de visitantes en los Museos Científicos, que desde el sábado 7 y hasta el domingo 14 ofrecerán entrada libre. Los grandes protagonistas fueron los más pequeños, que disfrutaron de la interactividad que ofrecen la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae

Es complicado saber si fueron los padres o los más pequeños los que se lo pasaron mejor. Algunos de los que en su día eran estudiantes de Primaria o EGB recuerdan lo que transmiten ahora sus hijos. “Ya puede haber tablets, maquinitas, o lo que sea, que el tocar y aprender de esta forma no está pagado”, indica una madre. “Ahora que dan este tiempo tan horrible es una forma de no meterte en un centro comercial”, añade su pareja.

Galería

Los Museos Científicos abren sus puertas, en imágenes

Jornada de puertas abiertas de los Museos CientíficosVer más imágenes

Horarios

Durante estos días, los tres centros abrirán sus puertas de 10.00 a 19.00 horas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de sus exposiciones y propuestas interactivas. El último acceso estará permitido hasta las 18.00 horas en el Aquarium Finisterrae y hasta las 18.30 horas en la Casa de las Ciencias y la Domus.. 

Aunque la entrada sea gratuita, será necesario reservar previamente para visitar el Aquarium Finisterrae. Las invitaciones podrán conseguirse a partir de las 9.00 horas del día anterior a la visita a través de la página web de los Museos Científicos. 

Los Museos Científicos de A Coruña celebran la Semana de la Ciencia con nueve días de entrada gratuita

Más información

Las personas mayores de 65 años tendrán un acceso especial, ya que podrán entrar sin necesidad de reserva y acompañadas de otra persona si lo necesitan. 

En el caso de la Casa de las Ciencias, la visita a las salas de exposiciones es libre y no requiere reserva previa. Sin embargo, quienes quieran asistir a alguna de las sesiones del Planetario deberán retirar invitaciones a partir de las 9.00 horas del día anterior.  

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