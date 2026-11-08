El invierno coruñés será más cálido de lo normal y con muchas lluvias

Mapa de probabilidades de temperaturas en invierno en Europa Ceppm

A Coruña podría vivir su invierno más cálido. Al menos así lo revela el mapa de probabilidades de temperaturas del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (Ceppm) –modelo más utilizado por la Aemet–, el cual prevé que durante los próximos meses de diciembre, enero y febrero las temperaturas se puedan situar entre uno y dos grados por encima de la media. En concreto, el modelo del Ceppm apunta a más de un 70% de probabilidades de que en todo el territorio nacional se supere la temperatura media de los inviernos de la serie entre 1993 y 2016.

Según expertos en meteorología como Brais Aldao, responsable del proyecto de meteorología ‘MeteoBrais’, esto podría ser una consecuencia directa del Niño del Pacífico (fenómeno climático que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas en el océano Pacífico y que altera el viento y modifica los patrones de lluvia). Tal y como señala Aldao, “normalmente no tendría unos efectos tan directos”, aunque este año supera los tres grados y se espera que pueda rozar los cuatro: “Este Niño no es solo excepcional por su intensidad, sino también por su extensión, lo que podría alterar mucho la circulación de borrascas por todo el hemisferio norte”, incide.

La lluvia regresa a la ciudad para quedarse por primera vez en lo que va de otoño Más información

Que este invierno supere los 11,3 grados que de media registra el invierno coruñés –11,7 se registró el año pasado–, “dependerá mucho de la frecuencia de los vientos del sur”. Según concreta el experto, estos vientos, al venir del interior, atraen masas más secas y cálidas. Por lo tanto, “pueden influir en que suba más la temperatura y que lleguen los frentes activos con una menor precipitación que en el resto de la comunidad gallega, algo que ya suele ser lo habitual”

Además de caluroso, el Ceppm también prevé que va a ser lluvioso. Según refleja el modelo europeo, hay una probabilidad de entre un 60 y un 70% de que sea más lluvioso de lo normal, y de entre un 40 y un 50% de que finalmente acabe siendo muy lluvioso. El año pasado fue un periodo frío muy mojado, con la segunda racha consecutiva más larga de lluvia en los dos primeros meses del año –42 días–.