Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El invierno coruñés será más cálido de lo normal y con muchas lluvias

El modelo europeo apunta a un periodo frío, con temperaturas entre uno y dos grados por encima de la media

Dani Sánchez
Dani Sánchez
08/11/2026 04:45
Mapa de probabilidades de temperaturas en invierno en Europa
Mapa de probabilidades de temperaturas en invierno en Europa
Ceppm
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña podría vivir su invierno más cálido. Al menos así lo revela el mapa de probabilidades de temperaturas del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (Ceppm) –modelo más utilizado por la Aemet–, el cual prevé que durante los próximos meses de diciembre, enero y febrero las temperaturas se puedan situar entre uno y dos grados por encima de la media. En concreto, el modelo del Ceppm apunta a más de un 70% de probabilidades de que en todo el territorio nacional se supere la temperatura media de los inviernos de la serie entre 1993 y 2016.

Según expertos en meteorología como Brais Aldao, responsable del proyecto de meteorología ‘MeteoBrais’, esto podría ser una consecuencia directa del Niño del Pacífico (fenómeno climático que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas en el océano Pacífico y que altera el viento y modifica los patrones de lluvia). Tal y como señala Aldao, “normalmente no tendría unos efectos tan directos”, aunque este año supera los tres grados y se espera que pueda rozar los cuatro: “Este Niño no es solo excepcional por su intensidad, sino también por su extensión, lo que podría alterar mucho la circulación de borrascas por todo el hemisferio norte”, incide.

Una mujer se refugia de la lluvia, en una de las pocas jornadas lluviosas de octubre

La lluvia regresa a la ciudad para quedarse por primera vez en lo que va de otoño

Más información

Que este invierno supere los 11,3 grados que de media registra el invierno coruñés –11,7 se registró el año pasado–, “dependerá mucho de la frecuencia de los vientos del sur”. Según concreta el experto, estos vientos, al venir del interior, atraen masas más secas y cálidas. Por lo tanto, “pueden influir en que suba más la temperatura y que lleguen los frentes activos con una menor precipitación que en el resto de la comunidad gallega, algo que ya suele ser lo habitual”

Además de caluroso, el Ceppm también prevé que va a ser lluvioso. Según refleja el modelo europeo, hay una probabilidad de entre un 60 y un 70% de que sea más lluvioso de lo normal, y de entre un 40 y un 50% de que finalmente acabe siendo muy lluvioso. El año pasado fue un periodo frío muy mojado, con la segunda racha consecutiva más larga de lluvia en los dos primeros meses del año –42 días–.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Jenni Noya, junto a sus regalos personalizados en la tienda Imagina con Jenni

Jenni Noya, comerciante de Carral: “Es más barato Shein, pero nuestro trato es especial”
Noelia Díaz
Votación el 23-J en A Coruña, en el colegio electoral ubicado en el Palacio de la Ópera

A Coruña es la ciudad gallega en la que más creció el número de votantes en lo que va de año, según el INE
Abel Peña
Mapa de probabilidades de temperaturas en invierno en Europa

El invierno coruñés será más cálido de lo normal y con muchas lluvias
Dani Sánchez
Los integrantes de Shinova, en una imagen promocional

Shinova | “Tenemos una conexión especial con Galicia y encima siempre nos han tratado bien”
Óscar Ulla