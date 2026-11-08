A Coruña es la ciudad gallega en la que más creció el número de votantes en lo que va de año, según el INE

Votación el 23-J en A Coruña, en el colegio electoral ubicado en el Palacio de la Ópera Archivo El Ideal Gallego

En diez días se celebrará la jornada electoral, y se prevé una alta participación, de las mayores en unas elecciones generales en muchos años, puede que hasta del 75% del censo. En el caso de A Coruña, nada menos que 198.744 votantes están llamados a las urnas. Es un número importante: en lo que va de año, el censo ha crecido en más de 600 personas, más que en ninguna de las otras grandes ciudades de Galicia, incluida Vigo.

El crecimiento es del 0,3% mientras que en Vigo creció un 0,2%. Sin embargo, a las dos las supera Lugo, que creció nada menos que un 0,65%. El censo de la capital lucense engordó de 77.500 en enero a 78.012 en octubre. Caso aparte es el de Ferrol, que es la única ciudad gallega en la que el censo ha caído en lo que va de año, pasando de 53.155 a 53.068, lo que casa con su situación demográfica.

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La población gallega cada vez se concentra más en los grandes núcleos de población, buscando mejores oportunidades laborales y un acceso más fácil a servicios públicos. Esto explica por qué en los últimos años A Coruña ha visto crecer su población. La ciudad herculina suma casi 254.000 vecinos o, para ser más exactos, 253.964, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de enero de este año. El saldo vegetativo (es decir, la diferencia entre muertes y nacimientos) es negativo, lo que quiere decir que en A Coruña siguen muriendo más personas de las que nacen. El año pasado murieron 2.690 personas, un 56% más de las que nacieron.

Pero la ciudad crece no solo por la inmigración interna sino sobre todo por la externa, dado que cada vez son más el número de extranjeros que viven en A Coruña, aunque estos no puedan votar. Los que sí pueden ejercer este derecho son los emigrantes, que desde sus países de adopción envían sus votos por correo, y que figuran en el CERA (Censo Español de Residentes en el Extranjero).

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Argentina y Uruguay

Los datos que ofrece del CERA el Instituto Nacional de Estadística (INE) no están desglosados a nivel local, pero si provincial. Y el número de residentes en el extranjero ha crecido en varios miles de personas. Sobre todo, en el caso de Argentina, donde ha pasado de 60.608 a 62.212 en lo que va de año (de enero a octubre). También creció el número de votantes en Uruguay y Estados Unidos.

No se perciben, pues, los efectos de la llamada ley de nietos, que permite nacionalizar a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil en virtud de la Ley de Memoria Histórica y que experimentó un empujón por una instrucción firmada por la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente (hermana del exministro Óscar Puente) para agilizar los trámites. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha paralizado estos trámites, debido a las denuncias que apuntan a un posible caso de prevaricación.