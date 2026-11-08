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A Coruña

La ciudad que conservó el racionalismo cuando creció como una loca

La mayor explosión demográfica de la urbe coincide con la de una forma nueva de entender la arquitectura

Abel Peña
Abel Peña
08/11/2026 04:23
Entre 1930 y 1933, Pedro Mariño y Santiago Rey Pedreira, construyeron los primeros ejemplos de racionalismo coruñés en el número 157-159 de San Andrés y Hortas 6 y 8
Edificio Formoso y Ces | Entre 1930 y 1933, Pedro Mariño y Santiago Rey Pedreira, construyeron los primeros ejemplos de racionalismo coruñés en el número 157-159 de San Andrés y Hortas 6 y 8
Carlota Blanco
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Para ser una capital de provincia ubicada en un pequeño rincón de la geografía española, A Coruña puede enorgullecerse de tener un importante patrimonio arquitectónico que surgió entre los años 30 y 50, coincidiendo con el período de mayor expansión demográfica de la ciudad, cuando hacía falta construir deprisa para albergar a la creciente población, y la ciudad cambió de estilo. Por eso el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) patrocina la labor de dos arquitectos que quieren poner de relieve el racionalismo, ese estilo arquitectónico sobrio, más simple y funcional, basado en el hormigón armado, y que se puede encontrar en prácticamente cualquier rincón de la ciudad. 

Proyectado en 1933 por el arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez, como la Casilla-Biblioteca Menéndez Pidal, con el tiempo se popularizó con el nombre de Atalaya
Cafetería Atalaya | Proyectado en 1933 por el arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez, como la Casilla-Biblioteca Menéndez Pidal, con el tiempo se popularizó con el nombre de Atalaya
Carlota Blanco
Rubén Ventureira
Opinión

Un estilo transversal y característico de A Coruña

“Os Mallos es el barrio racionalista por excelencia en A Coruña, un tercio de los edificios pertenecen a este estilo”, explica Juan Luis Gómez Frieiro, uno de los comisarios junto con Laura Gil Ferradás, de la ruta racionalista de A Coruña. Esta ruta se inaugura este domingo, y rinde homenaje a 41 edificios racionalistas y a 14 arquitectos

La fecha coincide con el Día Mundial del Urbanismo, y ofrece varias rutas que se pueden seguir para admirar los edificios y consultar la información en la web racionalismocoruna.com

En 1933 se construye este edificio con planta baja que ocupa la cafetería Delicias, además de cuatro plantas de viviendas. El proyecto es de Peregrín Estellés
Alcalde Marchesi, 1 | En 1933 se construye este edificio con planta baja que ocupa la cafetería Delicias, además de cuatro plantas de viviendas. El proyecto es de Peregrín Estellés
Carlota Blanco

“La ruta racionalista no es un catálogo cerrado, sino una manera de recorrer A Coruña y entender cómo el racionalismo configuró barrios, viviendas y formas de habitar la ciudad”, explican los comisarios.

Próximo centenario

Es muy probable que los participantes redescubran edificios junto a los que habían pasado más de una vez y a los que nunca habían otorgado su verdadera importancia. Y Gómez es el primero en reconocer que “es un patrimonio joven, porque aún no llegó a los cien años, no está valorado por los ciudadanos en general porque tienen la concepción de que algo es histórico cuando pasa de cien años”.

El edificio racionalista de Ciudad de Lugo, 24
Ciudad de Lugo, 24 | Peregrín Estrellés proyectó en los años 30 que destaca por sus ventanas triangulares

Sin embargo, el tiempo pasa volando, y en 2030 se cumplirá el primer centenario para el edificio que fue pionero de este movimiento en A Coruña, el Formoso y Ces de Santiago Rey Pedreira, ubicado en San Andrés 157-159. A este famoso arquitecto coruñés, cuya firma llevan muchos de los edificios más señeros de la ciudad, le cabe el honor de haber traído a la urbe este estilo que en aquella época era la vanguardia, en la que el hormigón se convirtió en el material dócil a la imaginación del arquitecto como la arcilla lo es a los del escultor.

En 1945 Eduardo Rodríguez Losada firma el proyecto con unos balcones art decó
Antonio Viñas, 6 | En 1945 Eduardo Rodríguez Losada firma el proyecto con unos balcones art decó
EC

“El hormigón permitió hacer formas más curvas, optimizar los medios, eliminar los adornos innecesarios, hacer cornisas más simples...”, explica Gómez. Hasta finales de los 50, el racionalismo se convirtió en el estilo predominante en A Coruña, justo a tiempo para la época del primer desarrollismo de A Coruña. “En esa época, la ciudad creció muchísimo. Es un caso muy extraño, porque Santiago, por ejemplo, no creció tanto”, explica el comisario.

Otra obra de Santiago Rey Pedreira con Pedro Mariño. Cuando este falleció en 1931, mantuvo la primera planta pero introdujo la modernidad con su primer mirador panorámico
Ferrol 16 | Otra obra de Santiago Rey Pedreira con Pedro Mariño. Cuando este falleció en 1931, mantuvo la primera planta pero introdujo la modernidad con su primer mirador panorámico
Carlota Blanco

Mientras que en A Coruña hacía furor este estilo, en la capital gallega no cuajó. “Ahí mantuvieron una arquitectura de un estilo más ecléctico, histórico –explica Gómez–. Si hacían un edificio de cemento, lo cubrían con piedra para disimular”. En cambio, en Ferrol si triunfó casi tanto como en A Coruña pero fue esta ciudad, que experimentó un fuerte aumento de población, la que vio crecer barrios como Os Mallos con edificios de cuatro o cinco plantas, construidos todos en el mismo estilo.

Otro trabajo de Rey Pedreira, en 1943, que destaca por sus cuatro miradores hexagonales que dejan entrar mucha luz. Allí vivió el famoso doctor Augusto Anllo Cebrián
Eusebio da Guarda, 14 | Otro trabajo de Rey Pedreira, en 1943, que destaca por sus cuatro miradores hexagonales que dejan entrar mucha luz. Allí vivió el famoso doctor Augusto Anllo Cebrián
Carlota Blanco

Eran necesarios para acoger a toda la población venida del campo. En 1930, A Coruña tenía poco más de 74.000 habitantes. En los 40 ya eran más de 104.00 y en los 60 la cifra rondaba los 177.400. El racionalismo, con su hormigón y sus líneas sencillas, ofreció la solución económica que no podían dar otros estilos. “Fue un crecimiento casi irracional, pero se solucionó con racionalismo”, bromea Gómez.

Los grandes nombres

Aunque Rey Pedreira sea el pionero, en la ruta del racionalismo se mencionan otros arquitectos de renombre, como Rafael González Villar, conocido por edificios como el Cine Avenida, o Juan González Cebrián (compañero de Rey Pedreira) autor de la colonia Juan Canalejo, que son las casas bajas que se extienden por la Sagrada Familia, Santa Margarita y, por supuesto, Os Mallos, siempre Os Mallos.

En 1947 se levantaron los primeros edificios de la Ciudad Escolar, cuyo estilo es racionalista puro, excepto en el caso de la Escuela Naval Náutica
Ciudad Escolar | En 1947 se levantaron los primeros edificios de la Ciudad Escolar, cuyo estilo es racionalista puro, excepto en el caso de la Escuela Naval Náutica
Javier Alborés

Esa zona de la ciudad, en apariencia tan humilde, que sin edificios imponentes ni grandes monumentos como los que tanto abundan en el centro, o siquiera plazas amplias, es en realidad una de las joyas ocultas de la ciudad. “Solo en este barrio hay 200 edificios, aunque en su momento hubo muchísimos más, entre 600 y 700. Puede decirse que es un barrio racionalista, aunque no todo –aclara Gómez– porque habría que diferenciar la época anterior a la de los años 60 de la posterior”.

Santiago Rey Pedreira promovió una cooperativa en 1934 para crear viviendas unifamiliares pareadas para clases medias. Destacan por sus tejados de ‘lápiz’
Cooperativa Domus | Santiago Rey Pedreira promovió una cooperativa en 1934 para crear viviendas unifamiliares pareadas para clases medias. Destacan por sus tejados de ‘lápiz’
Carlota Blanco

Algunas obras muestran la sutil transición entre un estilo y otro, como un bouquet que solo puede apreciar el experto: un toque de modernismo, algo de art decó... Son sutilezas difíciles de captar, pero para esto está el apoyo que ofrece la página web de la ruta racionalista.

Conjunto urbano de 33 edificios de Rey Pedreira y Juan González Cebrián en una única manzana entre Avenida de Arteixo, Avenida de Os Mallos, Ronda de Outeiro y Diego Delicado
Edificio Pedreira | Conjunto urbano de 33 edificios de Rey Pedreira y Juan González Cebrián en una única manzana entre Avenida de Arteixo, Avenida de Os Mallos, Ronda de Outeiro y Diego Delicado
Carlota Blanco
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