La ciudad que conservó el racionalismo cuando creció como una loca
La mayor explosión demográfica de la urbe coincide con la de una forma nueva de entender la arquitectura
Para ser una capital de provincia ubicada en un pequeño rincón de la geografía española, A Coruña puede enorgullecerse de tener un importante patrimonio arquitectónico que surgió entre los años 30 y 50, coincidiendo con el período de mayor expansión demográfica de la ciudad, cuando hacía falta construir deprisa para albergar a la creciente población, y la ciudad cambió de estilo. Por eso el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) patrocina la labor de dos arquitectos que quieren poner de relieve el racionalismo, ese estilo arquitectónico sobrio, más simple y funcional, basado en el hormigón armado, y que se puede encontrar en prácticamente cualquier rincón de la ciudad.
“Os Mallos es el barrio racionalista por excelencia en A Coruña, un tercio de los edificios pertenecen a este estilo”, explica Juan Luis Gómez Frieiro, uno de los comisarios junto con Laura Gil Ferradás, de la ruta racionalista de A Coruña. Esta ruta se inaugura este domingo, y rinde homenaje a 41 edificios racionalistas y a 14 arquitectos.
La fecha coincide con el Día Mundial del Urbanismo, y ofrece varias rutas que se pueden seguir para admirar los edificios y consultar la información en la web racionalismocoruna.com.
“La ruta racionalista no es un catálogo cerrado, sino una manera de recorrer A Coruña y entender cómo el racionalismo configuró barrios, viviendas y formas de habitar la ciudad”, explican los comisarios.
Próximo centenario
Es muy probable que los participantes redescubran edificios junto a los que habían pasado más de una vez y a los que nunca habían otorgado su verdadera importancia. Y Gómez es el primero en reconocer que “es un patrimonio joven, porque aún no llegó a los cien años, no está valorado por los ciudadanos en general porque tienen la concepción de que algo es histórico cuando pasa de cien años”.
Sin embargo, el tiempo pasa volando, y en 2030 se cumplirá el primer centenario para el edificio que fue pionero de este movimiento en A Coruña, el Formoso y Ces de Santiago Rey Pedreira, ubicado en San Andrés 157-159. A este famoso arquitecto coruñés, cuya firma llevan muchos de los edificios más señeros de la ciudad, le cabe el honor de haber traído a la urbe este estilo que en aquella época era la vanguardia, en la que el hormigón se convirtió en el material dócil a la imaginación del arquitecto como la arcilla lo es a los del escultor.
“El hormigón permitió hacer formas más curvas, optimizar los medios, eliminar los adornos innecesarios, hacer cornisas más simples...”, explica Gómez. Hasta finales de los 50, el racionalismo se convirtió en el estilo predominante en A Coruña, justo a tiempo para la época del primer desarrollismo de A Coruña. “En esa época, la ciudad creció muchísimo. Es un caso muy extraño, porque Santiago, por ejemplo, no creció tanto”, explica el comisario.
Mientras que en A Coruña hacía furor este estilo, en la capital gallega no cuajó. “Ahí mantuvieron una arquitectura de un estilo más ecléctico, histórico –explica Gómez–. Si hacían un edificio de cemento, lo cubrían con piedra para disimular”. En cambio, en Ferrol si triunfó casi tanto como en A Coruña pero fue esta ciudad, que experimentó un fuerte aumento de población, la que vio crecer barrios como Os Mallos con edificios de cuatro o cinco plantas, construidos todos en el mismo estilo.
Eran necesarios para acoger a toda la población venida del campo. En 1930, A Coruña tenía poco más de 74.000 habitantes. En los 40 ya eran más de 104.00 y en los 60 la cifra rondaba los 177.400. El racionalismo, con su hormigón y sus líneas sencillas, ofreció la solución económica que no podían dar otros estilos. “Fue un crecimiento casi irracional, pero se solucionó con racionalismo”, bromea Gómez.
Los grandes nombres
Aunque Rey Pedreira sea el pionero, en la ruta del racionalismo se mencionan otros arquitectos de renombre, como Rafael González Villar, conocido por edificios como el Cine Avenida, o Juan González Cebrián (compañero de Rey Pedreira) autor de la colonia Juan Canalejo, que son las casas bajas que se extienden por la Sagrada Familia, Santa Margarita y, por supuesto, Os Mallos, siempre Os Mallos.
Esa zona de la ciudad, en apariencia tan humilde, que sin edificios imponentes ni grandes monumentos como los que tanto abundan en el centro, o siquiera plazas amplias, es en realidad una de las joyas ocultas de la ciudad. “Solo en este barrio hay 200 edificios, aunque en su momento hubo muchísimos más, entre 600 y 700. Puede decirse que es un barrio racionalista, aunque no todo –aclara Gómez– porque habría que diferenciar la época anterior a la de los años 60 de la posterior”.
Algunas obras muestran la sutil transición entre un estilo y otro, como un bouquet que solo puede apreciar el experto: un toque de modernismo, algo de art decó... Son sutilezas difíciles de captar, pero para esto está el apoyo que ofrece la página web de la ruta racionalista.