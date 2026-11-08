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A Coruña

Alerta amarilla en A Coruña por fuerte viento y oleaje

La Aemet prevé lluvias durante toda la semana

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
08/11/2026 10:17
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó el mes pasado imágenes de grandes olas
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La ciudad de A Coruña y su área tendrán en alerta amarilla su litoral, al menos hasta la tarde de este martes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso esta medianoche por fuerte oleaje y viento.

Según las predicciones del servicio meteorológico, se registrarán vientos del Sur que pueden superar los 60 kilómetros por hora, mientras que el oleaje puede elevarse hasta 5 metros de altura.

La alerta amarilla permanecerá activa por lo menos hasta el martes a las seis de la tarde.

La buena noticia para los arenales coruñeses, y sobre todo para el Paseo Marítimo, es que la duna protectora ya está completamente levantada para minimizar el riesgo de que el agua llegue a la acera y la carretera.

VIDEO HORIZONTAL CON MARCA

La duna de Riazor está lista para afrontar cualquier temporal

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Coincide la alerta con un empeoramiento general del tiempo, que dejará lluvias casi durante toda la semana, según la Aemet, que prevé unas temperaturas entre 16 y 20 grados en la ciudad de A Coruña.

El aviso amarillo llega también después de que las playas herculinas viviesen varios sustos en los que dos personas estuvieron a punto de ser engullidas por el oleaje.

Rescate en la playa del Orzán

Vídeo: el segundo rescate de un bañista en la playa del Orzán en apenas 24 horas

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La víctima que fue rescatada en Riazor se había puesto a leer a la orilla del mar con alerta amarilla

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