Alerta amarilla en A Coruña por fuerte viento y oleaje

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó el mes pasado imágenes de grandes olas Javier Alborés

La ciudad de A Coruña y su área tendrán en alerta amarilla su litoral, al menos hasta la tarde de este martes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso esta medianoche por fuerte oleaje y viento.

Según las predicciones del servicio meteorológico, se registrarán vientos del Sur que pueden superar los 60 kilómetros por hora, mientras que el oleaje puede elevarse hasta 5 metros de altura.

La alerta amarilla permanecerá activa por lo menos hasta el martes a las seis de la tarde.

La buena noticia para los arenales coruñeses, y sobre todo para el Paseo Marítimo, es que la duna protectora ya está completamente levantada para minimizar el riesgo de que el agua llegue a la acera y la carretera.

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Coincide la alerta con un empeoramiento general del tiempo, que dejará lluvias casi durante toda la semana, según la Aemet, que prevé unas temperaturas entre 16 y 20 grados en la ciudad de A Coruña.

El aviso amarillo llega también después de que las playas herculinas viviesen varios sustos en los que dos personas estuvieron a punto de ser engullidas por el oleaje.

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