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A Coruña

A Coruña ha repintado este año más de 300 pasos de peatones

El Ayuntamiento completa las actuaciones en As Atochas, Os Mallos y Orzán y traslada los trabajos a la Sagrada Familia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/11/2026 13:59
Paso de peatones entre Os Mallos y Vioño
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El Ayuntamiento A Coruña remató esta semana la campaña nocturna de renovación de la señalización y repintado en As Atochas, Orzán y Os Mallos, siguiendo con su campaña de mejoras viarias en los barrios, que divide A Coruña en sectores para aumentar la seguridad vial y reforzar la red de señalización —solo en lo que va de año, los servicios municipales completaron el pintado de más de 320 pasos peatonales, informan fuentes de María Pita—.

La intervención en As Atochas se completó con el final de la calle Maestranza. Os Mallos fue dividida en dos fases, y la segunda remató después de renovar más de una treintena de puntos en el barrio, incluyendo pasos de cebra y señalizaciones de tráfico. Además, en lo que va de año también hubo actuaciones de este tipo en otros puntos como Xuxán, Monte Alto, Pelamios o Zalaeta.

Gente cruzando en la plaza de Mina

El paso de peatones más transitado de A Coruña se estrechará 14 metros

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Una vez rematados estos trabajos, los equipos municipales dan comienzo a la campaña en la Sagrada Familia. “En la programación está previsto hacer intervenciones de mejora en el pintado y la señalización en casi una veintena de barrios, abarcando la mayor parte del término municipal”, indicó la alcaldesa, Inés Rey. Estas actuaciones se suman a las de la campaña de pintado de la señalización de calzada.

Las mejoras en la señalización, además de cumplir una labor de modernización en las vías públicas, también son una prioridad por su importancia para mantener la seguridad en las zonas de tránsito rodado, explica el Ayuntamiento. En 2026, se implantó nueva señalización en varios puntos, como el entorno del nuevo mercado de Monte Alto, el cruce de Juan Díaz Porlier o el aparcamiento de la Torre de Hércules y Oceanográfico (donde se retiró la zona de autocaravanas).

Estos equipos municipales también completaron el ordenamiento de zonas de estacionamiento como los nuevos aparcamientos en calle Maestro Anta y la avenida del Ejército, ya completamente habilitado.

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