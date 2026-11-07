Una histórica unión de empresarios de A Coruña provoca el 'destape' de Emilia Pardo Bazán

Ramón Souto (Monty), J.Barrera (La Conquista), Hakan Kara (La Nonna 52) y J.Aldao (La Sastrería) Y. Carreira (Oslo); abajo, Jorge Otero (LaChula), David Barro (Puerto Carmela) y Dani Ramos (Bocarrana) Carlota Blanco

Solamente hay que remitirse a las pruebas más recientes para darse cuenta de lo difícil que es convencer o poner de acuerdo a un grupo de hosteleros. Sobre la mesa del Ayuntamiento de A Coruña están todavía las normativas de terrazas y de ruido, en la que las alegaciones a los borradores han frenado en seco cualquier tipo de acuerdo. De eso hace más de un año.

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Sin embargo, cuando existe un bien común y el convencimiento de que la idea es buena todo resulta mucho más sencillo y rápido.

Y si no que se lo pregunten a los hosteleros de la calle Emilia Pardo Bazán, quienes se han puesto de acuerdo para crear una experiencia al menos una vez a la semana. Se trata de un muy significativo primer paso, en el que toda la zona funcionará de manera uniforme y bajo una misma denominación.

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Todavía no está muy claro si será bajo la denominación ‘La calle te pone la tapa’ o ‘Tapacalle’, pero bajo una de esas dos denominaciones se agrupará intención de crear unos miércoles especiales, en los que cada local ofrezca una tapa de cocina diferente como agradecimiento por la consumición. Se trata de ir un paso más allá del tradicional pincho de cortesía. Podría utilizarse aquello de “tú eres muy joven, pero...”, para referirse a un tiempo no demasiado pretérito cuando los pinchos de cortesía eran cuestión de otras ciudades de Galicia y, especialmente en el centro, unas patatas ya eran maná caído del cielo. Hoy, con ese detalle dado por sentado por parte del cliente, los empresarios de la zona desean ir un paso más allá y ofrecer un buen y contundente producto de su cocina de manera altruista. El día señalado será los miércoles, entre las 20.00 y las 23.00 horas, aproximadamente.

Protagonistas

En total, son nueve los establecimientos que han firmado el que podría llamarse ‘pacto de la tapa’ en Emilia Pardo Bazán: Oslo, La Conquista, LaChula, La Comercial, La Nonna, Puerto Carmela, La Sastrería, Bocarrana y Monty. De hecho, quienes mejor conozcan el entorno se habrá dado cuenta de que se trata del tramo de Emilia Pardo Bazán comprendido entre Juan Flórez y Marcial del Adalid. Allí se concentran nueve negocios de renombre sobre los que recae buena parte del peso del día a día.

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Y en esa especie de manifiesto fundacional reconocen: “El objetivo es dinamizar la calle, porque entre el jueves y el domingo hay una importante afluencia de gente, pero el objetivo es que los miércoles también contemos con ese aliciente”.

Están convencidos del éxito, porque “la calle tiene argumentos de sobra”, y además existe una capacidad de complementarse entre unos locales. Aunque de momento ninguno de los empresarios ha querido dar pistas sobre ese manjar gratuito, sí dejan caer algunas pistas: guiso de choupa, caldo, pisto con patatas y huevo o guiso de carne. Todo muy casero, pero tremendamente cuidado y con el sello de calidad que exige una clientela con el listón muy alto. “Va a ser muy generoso”, advierten.

La idea se ha gestado en numerosas reuniones durante las últimas semanas, en las que incluso se llegó a plantear posponer la iniciativa para el futuro. Sin embargo, la voluntad de entendimiento y la buena relación entre todas las partes han permitido seguir adelante con el proyecto, que comenzará a andar previsiblemente el miércoles día 18 de noviembre. La intención es que se mantenga como un evento fijo de todos los miércoles de ahí en adelante.

Sin embargo, preguntados por la posibilidad de montar una asociación hostelera en la zona lo zanjan: “No se puede, sería una asociación sin ánima de lucro y el dinero de las cuotas no se podría utilizar”. Y eso que la camaradería y complicidad entre compañeros de profesión es evidente. Sin embargo, el ‘destape’ de los domingos por parte de aquellos que en teoría son competencia entre sí es una revolucionaria y pionera medida de hacer zona.