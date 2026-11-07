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A Coruña

Ramón de la Sagra inicia este lunes su transformación

El Ayuntamiento comienza las obras de humanización

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 13:00
Ramón de la Sagra
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El Ayuntamiento de A Coruña dará comienzo el próximo lunes a las obras de humanización de la calle Ramón de la Sagra, con un presupuesto de más de 320.000 euros. La intervención prevé una mejora general de todos los elementos de este entorno urbano y residencial, renovando los equipamientos y adaptando además estándares de accesibilidad.

El proyecto supone una transformación integral de un área muy transitada a los pies de uno de los principales accesos al centro de la ciudad.

Ramón de la Sagra

Fin al mal estado de las aceras de Ramón de la Sagra, en A Coruña, que se prepara para su humanización

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Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, explica la alcaldesa, Inés Rey, “se incluyen la renovación de los pavimentos para garantizar, además de una revalorización estética, una mayor durabilidad y comodidad para los peatones”. También se ensanchará un lado de la acera para facilitar el tránsito, siguiendo los criterios de las humanizaciones que el Ayuntamiento sigue en toda la ciudad.

De la misma forma, también se ejecutará una repoblación de elementos vegetales con la plantación de nuevos árboles, ampliando la zona verde en el tramo del cruce con la avenida Linares Rivas —en la zona adyacente a la intersección de Ramón de la Sagra con la avenida de Alfonso Molina- y colocando nuevos árboles a lo largo de toda la calle. Además, se completará una renovación y refuerzo de los elementos de mobiliario urbano, con la colocación de nuevos bancos.

Las redes de drenaje se mejorarán con la instalación de una nueva red de pluviales con conexiones ampliadas y reubicando las alcantarillas. En cuanto al refuerzo de la seguridad vial y la movilidad de la zona, se procederá a la elevación de los pasos peatonales existentes para aminorar la velocidad de los vehículos. Se trata, en definitiva, de llevar un nuevo itinerario peatonal completamente equipado, con mejor accesibilidad y mayor seguridad vial.

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