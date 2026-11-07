Los premios Meninas 2026 reconocen a la coruñesa Carmen Marón

Carmen Marón

Los premios Meninas de Galicia, que concede la Delegación del Gobierno por noveno año consecutivo en la comunidad reconocen este año a la coruñesa Carmen Marón, junto a Rosa Crujeiras, Sandra Mª Piñeiro, el Proyecto Vagalume de Santiago, el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y la Asociación Larume de Ourense.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, trasladó personalmente el fallo del jurado a la cada persona y entidad distinguidas haciéndole llegar su enhorabuena y el agradecimiento del Gobierno por los valores que trasladan con su trabajo y su ejemplo vital. De ellas dijo que “representan a una Galicia feminista, que rechaza el machismo y la violencia que se ejerce contra una mujer por el hecho de serlo y que lucha por la igualdad en todos los ámbitos”.

Los premios Meninas fueron creados en el año 2004 por el Gobierno de España y se conceden en Galicia desde el 2018. Las distinciones seleccionan a personas y entidades que sobresalen por su compromiso en la erradicación de la violencia de género, en el apoyo a las víctimas y en la lucha por la igualdad y tienen como escenario la celebración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Galicia, las Meninas alcanzan este año su novena edición tras la determinación de la Delegación del Gobierno de trasladar estos reconocimientos al ámbito autonómico. El delegado del Gobierno presidirá lo próximo 20 de noviembre, en los días previos al 25-N, el acto institucional de entrega de estos en el Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela.

Menciones honoríficas

El juradoacordó también la concesión de cinco menciones honoríficas: una de tipo autonómico y cuatro, provinciales. Recaen en esta edición en la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia-Acadar; en la Policía Local de Rianxo (A Coruña), en el Equipo Viogen de la Compañía de la Guardia Civil de Burela (Lugo); en Carlos Vázquez, jefe de la Unidad UFAM de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense, y en el Equipo Viogen de la Compañía de la Guardia Civil de Vilagarcía (Pontevedra) con sede en Cambados.

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Distinción a la ‘Comunicación en Igualdad’

Por cuarta vez, los Reconocimientos Meninas contemplan la distinción la periodistas, empresas y proyectos de comunicación social de Galicia que promuevan los valores de igualdad y la erradicación de la violencia machista. En esta categoría, con la denominación ‘Comunicación en Igualdad’, la Delegación del Gobierno en Galicia cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Periodistas de Galicia, como entidad asesora.

Este año, esta mención especial recae en las profesionales del periodismo que, en el año 1997, fundaron la primera Asociación de Mujeres Gallegas de la Comunicación Mugacom: Amanda Álvarez, Begoña Caamaño (fallecida), Paula Castro, Arancha Estévez, Carme Hermida, Carme Iglesias, Rosa Martínez (fallecida), Tareixa Navaza, María Xosé Porteiro, Ana Romaní y Teresa Varela. En la resolución de concesión se reconoce “el papel pionero de estas mujeres en la organización de las periodistas gallegas y en la denuncia del sexismo en el sector de la comunicación”.

Las premiadas de 2026

Carmen Marón cuenta con una larga trayectoria de servicio público vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad y la justicia social. Graduada Social y funcionaria de la Administración de Justicia, fue diputada en el Congreso durante cuatro legislaturas, participando activamente en el desarrollo legislativo para la consolidación y ampliación de los derechos sociales en España. Destaca especialmente su papel como presidenta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso durante la VIII Legislatura (2004-2008), desde donde dirigió y coordinó la tramitación parlamentaria de la Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, aprobada por unanimidad.

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En el ámbito municipal de A Coruña, desarrolló durante veinte años distintas responsabilidades de gobierno. Su trayectoria contribuyó a abrir espacios de responsabilidad política y de gestión a las mujeres en una época en la que su presencia en los puestos de dirección era aún poco habitual.

Rosa Crujeiras es la primera rectora en los 531 años de historia de la Universidad de Santiago. Su elección no solo rompió uno de los últimos y más prolongados techos de cristal institucionales en Galicia, también certificó que es posible avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Desde su candidatura, en la que defendía una universidad “feminista e inclusiva”, Rosa Crujeiras se comprometió con la erradicación de cualquier tipo de violencia machista en el ámbito académico y laboral de la Universidad. Tras su toma de posesión, creó el Vicerrectorado de Igualdad y Diversidad, desde el que trabaja, entre otros, por la modificación de los reglamentos de la universidad, para poner el foco en la prevención y en la consolidación de una universidad segura para las mujeres que trabajan y estudian en ella.

Proyecto Vagalume de Santiago de Compostela es una iniciativa de las Hermanas Oblatas y de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, para dar una respuesta integral a las necesidades de las mujeres vinculadas al ejercicio de la prostitución y de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Su intervención busca acercarse directamente a la realidad de estas mujeres, ofrecerles apoyo, información y orientación, promover su autonomía y acompañarlas en los procesos de recuperación personal, facilitando también el acceso a sus derechos fundamentales.

La entidad desarrolla su labor a través de cuatro ámbitos principales: el centro de día; el piso de acogida y autonomía; el trabajo de calle y la sensibilización social, haciendo visible la explotación sexual y la trata, combatiendo la violencia contra las mujeres y promoviendo una sociedad igualitaria.

Sandra María Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, obtiene el reconocimiento tras más de veinte años de trayectoria profesional, académica e institucional vinculada a la protección de los derechos de las mujeres, a la lucha contra las violencias machistas y a la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Fue coordinadora de la Asociación Mujeres Juezas de España y ejerce actualmente como coordinadora territorial en Galicia de Juezas y Jueces para la Democracia. Su participación en foros profesionales e institucionales contribuyó a visibilizar la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la Administración de Justicia y de mejorar la respuesta institucional frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres. Destaca también su labor de sensibilización sobre los riesgos que presentan las nuevas tecnologías, las redes sociales y la inteligencia artificial para las mujeres, especialmente por la difusión de contenidos sexuales y la reproducción de estereotipos discriminatorios.

Asociación Larume Agencia de Igualdad (Ourense) es una organización sin ánimo de lucro especializada en la coeducación y en la formación en igualdad. A lo largo de su trayectoria colaboró con centros educativos, ayuntamientos, entidades del tercer sector y centros municipales de información a las mujeres para desarrollar proyectos dirigidos a la infancia, a la juventud y a la población adulta. Su labor se centra en la promoción de la igualdad efectiva, en la educación libre de discriminaciones y en la prevención de las violencias machistas mediante herramientas educativas y de sensibilización.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra destaca por la puesta en marcha, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, del Programa de intervención del farmacéutico en materia de violencia de género en esta provincia. Esta iniciativa, pionera en Galicia, aprovecha la cercanía y la amplia implantación territorial de las farmacias comunitarias para reforzar la prevención, la detección precoz y la derivación de mujeres en situación de violencia de género, especialmente en municipios rurales donde el acceso a recursos especializados puede resultar más complejo.

Estas personas y entidades se suman a una larga lista iniciada en el año 2018. Desde entonces, los Meninas distinguieron a asociaciones como Accem Galicia, Fademur, Faraxa (Vigo), Ecos del Sur, Fundación Amaranta (Ourense), ONG ValoReSC (Ourense); Fundación Meniños, Asociación Sí hai saída (Lugo); las casas de acogidas de Ferrol y A Coruña; la Red de Mujeres Vecinales contra los Maltratos (Vigo) o la Asociación Penitenciaria ‘Concepción Arenal’ de Lugo.

Entre las personas reconocidas están la artista Guadi Galego, la editora Teresa Zarataín, la actual Valedora do Pobo, la comunicadora Emma Torres, juristas como los magistrados Fernando Lousada, Miguel Filgueira y Paz Filgueira, y los abogados y abogadas integrantes del turno de oficio en materia de violencia de género. Finalmente, entidades como la Diputación de Pontevedra, la de A Coruña, el IES Xesús Taboada Chivite de Verín, la Oficina de Igualdade de la Universidad de Vigo y los equipos Viogén de la Guardia Civil e las Ufam de la Policía Nacional también fueron distinguidas estos años.