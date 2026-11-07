La lluvia regresa a la ciudad para quedarse por primera vez en lo que va de otoño

Una mujer se refugia de la lluvia, en una de las pocas jornadas lluviosas de octubre Javier Alborés

Uno sabe que algo serio está pasando cuando en A Coruña, una de las ciudades españolas que más litros por metro cuadrado suele acumular como consecuencia de las precipitaciones, forma parte de los municipios en alerta por sequía. Y no es para menos. Desde que finalizó el invierno, la urbe herculina acostumbró a vivir meses más propios de localidades mediterráneas que de las atlánticas. Este panorama, sin embargo, cambiará, por lo que, de momento, la ciudad no tendrá que preocuparse por la sequía prolongada. Y es que, diez días después, regresan las precipitaciones. Y esta vez para quedarse.

Desde que comenzó el otoño, la lluvia tan solo se presentó en la ciudad en una decena de ocasiones. En el pasado mes de octubre se registraron poco más de 40 litros por metro cuadrado, por los más de 120 que suele ser habitual este mes. En noviembre el panorama se antojaba parecido, con cielos despejados y mañanas soleadas. Aunque eso sí, con un claro descenso en las temperaturas, con mínimas por debajo de los 10 grados.

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La lluvia regresó este viernes a última hora de la tarde. Y lo hará, según las predicciones de la Aemet, al menos, hasta finales de la próxima semana. Tal y como incide el meteorólogo Rafael Sánchez, esto se debe a una borrasca estacionada, que “se situará al noroeste durante varios días”, por lo que pasarán frentes permanentemente: “Aunque uno por uno no van a generar gran cantidad, la suma de todos van a dar valores apreciables”, comenta.

Según la última previsión, durante la jornada de este sábado las precipitaciones serán ocasionales a lo largo del día. Para mañana domingo, se esperan todavía menos. El lunes y el martes serán los días más lluviosos, con episodios localmente fuertes, que podrían ir acompañados de rachas de hasta 60 kilómetros por hora. A partir de ahí, se auguran chubascos más débiles hasta el siguiente domingo.