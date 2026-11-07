La constructora Citanias pisa el acelerador: “Hacemos obras tanto en A Coruña como en Turquía o Roma”

Álex López (responsable de Administración), Javier Sal (director general) y Luis Souto (director de Operaciones) posan en la sede de Citanias Javier Alborés

Citanias es una empresa constructora con sede en Culleredo que está muy vinculada a A Coruña. Está especializada en la ejecución integral de proyectos de edificación, retail, obra civil, instalaciones, mantenimiento y energías renovables.

Su director general, Javier Sal, explica a este diario que todas las líneas de negocio que abarca la compañía hacen que sea “una constructora completamente singular” y casi “única” en el mercado.

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“Citanias es global y a la vez es local. Hacemos obras para el Ayuntamiento de Culleredo y para el Ayuntamiento de A Coruña, pero también en Turquía o Roma. Esa es un poco la singularidad”, relata.

Cambio de rumbo

Esta empresa nació en 1999 como el área de obras del actual grupo Kimak (anteriormente denominado Grupo Caamaño). En 2021 pasó a tener el nombre actual de Citanias, dentro de una nueva estrategia para dar un giro a su marca comercial y aumentar su volumen de negocio en el sector de la obra civil.

Hasta hace cinco años, la compañía estaba muy centrada en el sector retail (comercio al por menor) y en dar servicio a su principal cliente en aquel momento, el gigante de la moda Inditex.

“Antes se llamaba de otra manera y se hizo un rebranding —cambio de nombre— con los nuevos accionistas de la compañía —el grupo vasco de inversión Kider adquirió el 51% del Grupo Caamaño en 2019— y se fue cuando se empezó a denominar Citanias, a finales del año 2021, es decir, ya vamos cinco años con esta nueva denominación. Y ahí el crecimiento ha sido exponencial. Estábamos en cerca de 20 millones de facturación y esperamos acabar este año en 122. Así que hemos pasado en cinco años de 20 a 122”, explica Javier Sal, que también llegó a la empresa hace cinco años.

Otras líneas de negocio

¿Qué ha cambiado para lograr que las ventas hayan crecido de esta manera tan importante? El director general asegura que se han abierto “nuevas líneas de negocio” como la obra pública, se han puesto en marcha nuevas instalaciones y se asumen “proyectos completos” de obra.

“Ahora somos más completos. Es decir, una empresa que quiera desarrollar su local comercial o su red de locales comerciales, pues nos contrata. Le buscamos el local en cualquier parte de España, le hacemos el proyecto, le hacemos la legalización, le hacemos la obra y después le mantenemos la tienda o el local comercial durante toda la vida útil de del edificio. Entonces, claro, eso hace que seamos hipercompletos y que el desarrollo de negocio sea muy grande”, destaca.

Oficinas de Citanias en Culleredo Javier Alborés

También apunta a que Citanias realiza un acompañamiento a sus cliente a “cualquier parte”. “Si Abanca, por ejemplo, quiere abrir una oficina en Suiza, nosotros se la hacemos. Si Inditex, que es nuestro principal cliente, pues hace tiendas en todo el mundo, nosotros se las hacemos”, explica.

La empresa con oficinas centrales en Culleredo ha dado un importante paso adelante con su estrategia de diversificación. Los datos muestran que actualmente tiene 338 clientes. El principal es Inditex, que supone el 15% de la facturación que registra Citanias (frente a la gran dependencia que tenía antes de 2021, cuando la mayor parte de sus ventas procedían de trabajos realizados para la multinacional textil). Eso sí, el máximo responsable de la constructora aclara que bajó “el porcentaje”, pero no porque se trabaje menos para Inditex, sino porque los clientes se ha incrementado.

Personal

La compañía cuenta con oficinas en España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, Italia, Grecia y Turquía. El número de empleados también ha crecido de forma sustancial, al pasar de 38 a más de 300.

Eso sí, como ocurre en múltiples sectores, tiene dificultades para encontrar a trabajadores de todo tipo de perfiles técnicos, como pueden ser arquitectos, ingenieros, además de operarios. “Nos cuesta un montón hacerlo. Para eso nosotros hemos abierto un proceso que se llama Citanex, que es una especie de formación totalmente gratuita y para la que tenemos el compromiso de contratación del 60% de la gente que supera el curso”, afirma Javier Sal.

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¿Qué objetivos tiene planteados Citanias para el futuro? Su director general cita la consolidación y la ampliación de “las líneas de negocio” que se están abriendo. La expansión fuera de España también es importante. Javier Sal explica que la compañía debe seguir con el proceso de internacionalización con la apertura de “sucursales y trabajos en otros países”.

Potenciar la cantera es otras de las metas. “Somos una empresa muy de cantera, es decir, vamos a las universidades, cogemos becarios, se forman con nosotros e incluso los propios directivos o gente que ya ha estado en la empresa y que se sigue formando. De hecho, hemos conseguido en esta edición, hace un par de meses, el premio de responsabilidad social de la Xunta de Galicia”, relata.

Obras

Un vistazo a la lista de proyectos ejecutados por Citanias, permite comprobar la envergadura que tiene este grupo empresarial. Como muestra de ello, ha acabado cuatro proyectos para Bershka en centros comerciales de Turquía, concretamente en Forum Bornova (Izmir), Forum Mersin (Mersin), MarkAntalya y TerraCity (Antalya). En Algeciras, llevó a cabo la reforma del establecimiento de Cortefiel en el Centro Comercial Puerta Europa.

La primera obra pública que consiguió en el 2021 es muy simbólica, porque, en A Coruña, ejecutó el proyecto de derribo de la antigua cantina que había en el puerto, a altura de la plaza de Ourense, dentro de la iniciativa de abrir los muelles a la ciudadanía. También participó en la reforma de las naves que acogen las exposiciones de la Fundación Marta Ortega (MOP).

Otras actuaciones reseñables en las que participa son la reforma del jardín de San Carlos, la creación de viviendas públicas en un edificio de la calle San Andrés, la reurbanización de la calle Atocha Alta y la construcción de pisos sociales de la Xunta en Xuxán.