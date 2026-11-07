En A Coruña, los 'tarados' son los libros y sus lectores

La Real Academia Española define en su diccionario 'tarado' como "bobo, alocado" o "que padece tara física o psíquica". Ambas acepciones del término valen para definir lo ocurrido este sábado en la librería Galgo Azul de A Coruña. Coruñeses tarados (alocados) por libros tarados (con taras).

El popular espacio cultural de la avenida de A Gramela celebró la segunda edición de su Feira de Libros Tarados, una cita para la que el boca a boca, tras el apabullante éxito del pasado mes de abril, dejó una constante afluencia de clientes, que salían por las puertas con los brazos repletos de pequeños tesoros. Con taras, pero tesoros al fin y al cabo.

Los coruñeses demuestran en Galgo Azul ser los más ‘tarados’ por los libros Más información

En dos turnos, uno de 10.30 a 14.00 horas y otro de 17.00 a 20.00 horas, nueve editoriales pusieron a disposición del público un lote de un millar de libros con pequeñas imperfecciones o descatalogados y unos descuentos de hasta el 40% sobre su valor de mercado.

Clientes en la Segunda Feira de Libros Tarados de Galgo Azul Carlota Blanco

"Hai que elixir", pedía una madre a su pequeño, que no hacía más que recolectar libros por los distintos estantes de Galgo Azul. Porque el espacio cultural coruñés se convirtió en un parque de atracciones literario para los más pequeños, protagonistas de la mayoría de los libros recogidos en la feria, en la que se podían encontrar novelas, ensayos, álbum ilustrado, poesía y, sobre todo, mucha obra infantil.

Clientes en la Segunda Feira de Libros Tarados de Galgo Azul Carlota Blanco

Un sencillo código de colores ponía fácil saber los precios de cada ejemplar, agrupados en costes de 5 (verde), 8 (rojo), 10 (amarillo), 13 (azul), 16 (morado), 19 (negro) y precio especial (blanco). Pero las etiquetas no eran lo que veían los niños coruñeses de Galgo Azul, 'tarados' por la extensa oferta de libros para ellos.

Clientes en la Segunda Feira de Libros Tarados de Galgo Azul Carlota Blanco

Coco Books, Cumio, Hércules Edicións, Ekaré, Juventud Libre Albedrío, Thule, Trinqueta Verde y Zorro Rojo compusieron un completo catálogo de libros con pequeñas taras como un golpe en una esquina de un lomo o incluso descatalogados, pero con su esencia intacta.

Poco después de la apertura de la feria se iban empezando a notar los huecos en los estantes, mientras crecía la cola para pagar los pequeños tesoros tarados. Una cola muy cargada, ya que raro era ver clientes con uno o dos libros en brazos. "Desculpa, vou apoiar isto aquí un momento", pedía una de ellas, a la que el peso y la espera ya dejaba secuelas en forma de dolor de manos.

La afluencia sorprendió incluso a los responsables del espacio cultural de A Gramela, que reconocían que al no haber hecho tanta promoción como en la edición del pasado mes de abril no esperaban una respuesta tan abundante. Sin embargo, el boca a boca a convertido en solo dos tandas a esta Feira de Libros Tarados en un evento de referencia para los amantes de la lectura en A Coruña, igual que Galgo Azul ya ha consolidado su proyecto cultural como uno de los destacados del sector en la ciudad.