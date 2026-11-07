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A Coruña

El repaso al imperio de la música británica pone patas arriba una sala Garufa entregada a las leyendas

Neon Collective hizo las delicias de los aficionados a Oasis, Blur, Bowie o The Smiths, entre otros 

Guillermo Parga
Guillermo Parga
07/11/2026 21:09
Brit Festival en Garufa
Un momento del Brit Festival en la sala Garufa este sábado 
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Ya lo asumió el director de cine Danny Boyle a la hora de organizar la ceremonia inaugural de Londres 2012: si algo vende la marca UK eso es la música. Solo así se entiende que los himnos de los 80 y los 90 mantengan intacta tanto su erótica social como la capacidad de movilizar. En este caso, en A Coruña, se traduce en un millar de personas marcando un hito histórico en la sala Garufa, donde cuatro homenajes de Neon Collective al pop británico se convertirán hoy en el show más repetido en un solo fin de semana. Ayer, en el doble pase Oasis-historia del pop, la sala casi se viene abajo.

VIDEO VERTICAL REEL CON MARCA Brit Festival- Guillermo Parga

Cabría esperar que un tributo a lo mejor de la música británica llevase un sello eminentemente Manchester. Sin embargo, el comienzo fue una declaración de todo lo contrario, con la banda saliendo al escenario al ritmo del 'You´ll Never Walk Alone', himno scouse o del Liverpool, como prefiera definirse. La primera hora, la de retrospectiva, alternó hits casi del siglo XXI con temas básicos, lo que podría definirse como 'manual de introducción al brit pop'. La selección de temas constó de pequeños popurrís temáticos, con cambio de indumentaria incluida. Por ejemplo, de partida y para Coldplay tocó disfrazarse con la típica chaqueta de Chris Martin. Cayeron 'Yellow' y 'Viva la Vida'. Posteriormente, podría suponerse que el maquillaje acompañaría 'Heroes', 'Starman' y 'Under Pressure' para rendir honores a Bowie. Prefirió el cantante una versión más light de camisa y chaleco.

El Dux, durante una apertura como pubDel local que revolucionó la noche a la gran sala de conciertos del centroEl Dux, que abrió sus puertas en 2010, pasará a ser un local de música en directo en las próximas semanas; el grupo Pelícano recupera así un aforo y un espacio muyparecidos a los del Playa Club, que volvió a manos del Deportivo durante este verano

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Es curioso cómo el mismo atuendo, solamente con la incorporación de un colgante hortera, sirvió para pasar del genio de Brixton a Morrissey y los temas de The Smiths. La selección incluyó 'Bigmouth Strikes Again' y 'There is a Light That Never Goes Out', este último uno de los temas más coreados. Radiohead, con 'Creep' y 'Karma Police', así como Arctic Monkeys con 'R U Mine?' y 'Do I Wanna Know' antecedieron el cierre a un Damon Albarn enfundado en el polo de Fredy Perry para 'Parklife', 'Song 2' y 'Boys and Girls'.

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La media hora final, para muchos la más esperada, fue quizás la parte vocal menos inspirada en la siempre difícil imitación de Liam Gallagher. 'Fucking in the Bushes', 'Hello' y 'Rock and Roll Star' dieron la bienvenida a unos 'Gallagher' que ya lo habían dado todo y que pusieron la sala Garufa patas arriba.

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